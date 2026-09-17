Đồng chí Bùi Văn Lương trao tặng Huy hiệu Đảng tại phường Gia Sàng

Dự buổi Lễ có đồng chí Vũ Hồng Bắc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đảng viên được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Lương trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Hồng Bắc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Gia Sàng có 356 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, chiếm 5,15% tổng số đảng viên được trao Huy hiệu Đảng trong toàn tỉnh.

Trong đó có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 9 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 7 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bày tỏ lòng biết ơn với những cống hiến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân của các đảng viên. Đồng thời mong các đồng chí tiếp tục tham gia góp ý, truyền kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên trẻ không ngừng noi gương các thế hệ đảng viên đi trước, nỗ lực học tập, giữ vững bản lĩnh, nêu cao ý thức chính trị, gương mẫu trong cuộc sống; thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên.