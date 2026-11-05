Đồng chí Bùi Văn Lương trao Huy hiệu Đảng tại phường Gia Sàng

Đồng chí Bùi Văn Lương trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Ngô Quang Nhuyễn.

Đồng chí Bùi Văn Lương trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Hồng Bắc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

Đợt này, Đảng bộ phường Gia Sàng có 82 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 2 trường hợp được truy tặng và 6 trường hợp được trao tặng trước thời hạn.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, vinh dự được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trong dịp này.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đồng chí trên các cương vị công tác. Qua nhiều thế hệ, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Đảng ngày càng trưởng thành, vững mạnh.

Thông tin về tình hình phát triển của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và công tác xây dựng Đảng có sự đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Các đảng viên của Đảng bộ phường Gia Sàng nhận Huy hiệu Đảng trong đợt này.

Đồng chí mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tính tiền phong, gương mẫu và trách nhiệm; lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.