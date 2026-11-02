Đồng chí Bùi Văn Lương kiểm tra tiến độ Khu công nghiệp Yên Bình 2 và Khu dân cư Tân Việt

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương kiểm tra tiến độ Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2 có quy mô 299,07ha, triển khai trên địa bàn phường Phổ Yên, phường Vạn Xuân và xã Điềm Thụy. Dự án ảnh hưởng đến 1.756 hộ dân, trong đó 822 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư; 270 ngôi mộ cần di chuyển.

Đến nay, tổng diện tích đất đã được kê khai và chi trả là 271,62ha. Trong đó, diện tích đã chi trả là 140,18ha; diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư là 33,5ha. Một số diện tích đất đã kê khai nhưng người dân chưa nhận tiền bồi thường, gồm 65,102ha đất ở và đất cùng thửa, 32,84ha đất nông nghiệp.

Công trường thi công Dự án Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Đối với công tác di chuyển mồ mả, cơ quan, đơn vị chức năng đã chi trả bồi thường 256/270 ngôi mộ. Hiện còn 14 ngôi mộ chưa hoàn thành thủ tục chi trả. Công tác kê khai vẫn còn vướng mắc tại một số diện tích đất, trong đó có 104 hộ liên quan đến phần đất ở và đất cùng thửa chưa kê khai.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Đồng chí Bùi Văn Lương chỉ đạo tại thực địa.

Đối với những hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa tháo dỡ nhà cửa, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân sớm bàn giao mặt bằng. Các đơn vị phải thường xuyên bám sát thực địa, rà soát cụ thể từng trường hợp để có giải pháp phù hợp; nhận bàn giao mặt bằng đến đâu, tổ chức thi công ngay đến đó, bảo đảm tiến độ dự án.

Tiếp đó, đồng chí Bùi Văn Lương kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Tân Việt tại phường Vạn Xuân. Đây là một dự án tồn đọng kéo dài, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương kiểm tra tiến độ dự án tại phường Vạn Xuân.

Trong phạm vi Dự án có khoảng 570 ngôi mộ cần di dời để triển khai hạng mục công viên cây xanh. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chậm tiến độ.

Đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát vướng mắc đối với từng trường hợp cụ thể; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp phù hợp. Đồng thời tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân, sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ di dời các phần mộ theo đúng quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ Dự án.