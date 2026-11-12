Đồng chí Bùi Văn Lương kiểm tra công tác xóa nhà tạm và tiến độ các dự án tại xã Nghĩa Tá

Quang cảnh Hội nghị.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của xã Nghĩa Tá, đến ngày 10-11, địa phương đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 38/107 hộ, trong đó có 27 nhà xây mới và 11 nhà sửa chữa. Địa phương đang tiếp tục đôn đốc các hộ còn lại đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã Nghĩa Tá đang tập trung triển khai 5 dự án phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK.

Trong đó, Dự án cầu kết nối từ Quốc lộ 3C sang tuyến đường Nà Quân - Bản Ca phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/12/2026; công trình cải tạo, nâng cấp đường Nà Quân - Bản Ca hoàn thành trước ngày 31/1/2027.

Các dự án cải tạo, nâng cấp đường Nghĩa Tá - Yên Phong; xây dựng bãi đỗ xe tại hai khu di tích lịch sử Nà Quân và Bản Ca; xây dựng Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2027.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã Nghĩa Tá tập trung chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo đảm tiến độ, chất lượng; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán, phấn đấu giải ngân 100% kinh phí hỗ trợ chậm nhất trong tháng 12-2026.

Các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo.

Đối với các dự án phục vụ kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK, đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công. Tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các công trình giao thông, xác định cụ thể tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành chậm nhất trong tháng 12 Âm lịch.

Quá trình thi công phải tuân thủ đầy đủ quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng và tính bền vững của công trình, không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ chất lượng.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đối với các công trình thiết chế văn hóa, đồng chí yêu cầu địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành nhà văn hóa trong tháng 12-2026.

Về các công trình trường học, đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phấn đấu khởi công trong tháng 11 và tháng 12-2026, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn được phân bổ...

Đồng chí Bùi Văn Lương cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan, nhất là các cơ quan phụ trách lĩnh vực tài chính, xây dựng, nông nghiệp, tăng cường phối hợp với địa phương, thường xuyên kiểm tra, cập nhật tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án; kịp thời báo cáo, tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các công trình hoàn thành theo kế hoạch.

Đồng chí Bùi Văn Lương và Đoàn công tác thăm, tặng quà một hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Trước đó, đồng chí Bùi Văn Lương cùng Đoàn công tác đến thăm, tặng quà 4 hộ gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; kiểm tra tiến độ thi công một số công trình, dự án trên địa bàn xã Nghĩa Tá.