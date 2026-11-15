Đồng chí Bùi Văn Lương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Bắc Sơn

Đồng chí Bùi Văn Lương chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tổ dân phố Bắc Sơn.

Tổ dân phố Bắc Sơn có 327 hộ với 1.289 nhân khẩu, thuộc 7 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, nhân dân trong tổ dân phố luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đồng chí Bùi Văn Lương và các đại biểu dự Ngày hội.

Năm 2026, tổ dân phố có 98,3% gia đình thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chương trình tiêm chủng đạt 100%, toàn bộ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Câu lạc bộ hát Soọng Cô tổ dân phố Bắc Sơn biểu diễn tại Ngày hội.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên. Đặc biệt, câu lạc bộ Soọng Cô cùng các hoạt động dân ca, dân vũ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng.

Người dân tổ dân phố Bắc Sơn thi đấu bóng chuyền hơi tại Ngày hội.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân tổ dân phố Bắc Sơn đạt được trong thời gian qua, đồng chí Bùi Văn Lương đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Bùi Văn Lương phát biểu tại Ngày hội.

Trong bối cảnh trên địa bàn phường Phúc Thuận đang triển khai nhiều dự án, đồng chí Bùi Văn Lương nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, công khai thông tin, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gần dân, sát dân, đồng hành cùng nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong các công việc chung của địa phương.

Nhân dân tổ dân phố Bắc Sơn dự Ngày hội.

Đồng chí cũng đề nghị địa phương quan tâm gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc riêng của các dân tộc trên địa bàn; duy trì, phát triển và thành lập thêm các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, dân ca, dân vũ, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Đặc biệt, mỗi cán bộ và nhân dân tổ dân phố Bắc Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Đồng chí Bùi Văn Lương tặng quà tổ dân phố Bắc Sơn.

Đồng chí Bùi Văn Lương tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và trao quà cho 15 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.