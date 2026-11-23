Quang cảnh kỳ họp HĐND xã Thường Tín chiều 23-11. Ảnh: PV

Tại kỳ họp, HĐND xã thông qua thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Thường Tín khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, đồng chí Bùi Tiến Thành - Phó Bí thư Đảng ủy xã được giới thiệu để bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Thường Tín.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu HĐND xã đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND xã Thường Tín theo đúng luật định. Kết quả, đồng chí Bùi Tiến Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ xã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thường Tín với số phiếu đạt 100%.

Các đại biểu HĐND xã Thường Tín tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND xã Thường Tín theo quy định. Ảnh: PV

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Tiến Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thường Tín khẳng định, đây là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã tin tưởng, giao phó.

Đồng chí Bùi Tiến Thành bày tỏ sự quyết tâm cùng tập thể Thường trực UBND, các cơ quan, phòng, ban của xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bùi Tiến Thành - Chủ tịch UBND xã Thường Tín phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: PV

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, xã Thường Tín phấn đấu trở thành phường Thường Tín nằm trong nhóm các phường “kiểu mẫu” của Thủ đô Hà Nội, là một cực tăng trưởng, kết nối ở phía Nam của Thủ đô với định hướng xây dựng Thường Tín sớm trở thành đơn vị hành chính cấp phường của Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Đồng chí Bùi Tiến Thành hứa sẽ cùng tập thể UBND quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt “hai con số”. Cùng với đó cam kết kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thông thoáng, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân.

Các đồng chí lãnh đạo xã Thường Tín chúc mừng đồng chí Bùi Tiến Thành. Ảnh: PV

“Bên cạnh đó, rà soát tổng thể quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội…”, đồng chí Bùi Tiến Thành nhấn mạnh.