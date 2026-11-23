Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tặng quà cho tập thể, các hộ gia đình chính sách, già làng, người có uy tín, các hộ nghèo trên địa bàn xã. (Ảnh: Trần Hảo)

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ủy Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Phạm Đại Dương; Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài (giữa) cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri tại xã Vân Sơn. (Ảnh: Trần Hảo)

Phát biểu chung vui với thôn Chiến, xã Vân Sơn, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận và biểu dương những kết quả xã Vân Sơn đã đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời nhấn mạnh, sức mạnh của khối đại đoàn kết không chỉ được thể hiện qua sự đồng thuận trong cộng đồng mà phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, sự tương trợ, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất và đời sống. Mỗi gia đình, mỗi người dân cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đoàn kết phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Trong đó, cần quan tâm hỗ trợ những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất, tạo sinh kế ổn định, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tặng quà các đội bóng đá nữ dân tộc thiểu số trong xã. (Ảnh: Trần Hảo)

Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để trẻ em trong độ tuổi được đến trường, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đây là những yếu tố nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện cho cộng đồng phát triển bền vững.

Lãnh đạo xã Vân Sơn tặng quà cho đồng chí Bùi Thị Minh Hoài. (Ảnh: Trần Hảo)

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu xã Vân Sơn, thôn Chiến xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc Mường. Đây không chỉ là nhiệm vụ văn hóa mà còn là nguồn lực nội sinh, lợi thế quan trọng để địa phương phát triển du lịch cộng đồng. Những giá trị đặc sắc như tiếng nói, trang phục, nhà sàn, tiếng chiêng, hát Ví, hát Đang, múa Mợi, Mo Mường và văn hóa ẩm thực cần được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, trở thành nét riêng trong đời sống cộng đồng… Địa phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi gia đình trong giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên… Phát huy quyền làm chủ và tinh thần tự quản của người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần thực sự gương mẫu, trở thành hạt nhân đoàn kết, vận động gia đình và cộng đồng cùng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn đại biểu đã trao quà cho tập thể, các hộ gia đình chính sách, già làng, người có uy tín, các hộ nghèo trên địa bàn và các đội bóng đá nữ dân tộc thiểu số trong xã.