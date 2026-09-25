Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội liên hiệp Thanh niên Campuchia

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp)

Đoàn đại biểu cấp cao do ông Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Dịch vụ công, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Campuchia làm Trưởng đoàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ niềm vui, đồng thời cho biết: thời gian qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã duy trì phối hợp chặt chẽ, tích cực cụ thể hóa và triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất trong Thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức giai đoạn 2026-2031. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài (bên phải) và ông Hun Many. (Ảnh: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp)

Đánh giá cao tầm quan trọng của chuyến thăm và làm việc của Đoàn trong tăng cường hiểu biết, tin cậy và sự gắn bó giữa thanh niên Việt Nam-Campuchia, củng cố quan hệ hai nước ngày càng bền chặt và phát triển tốt đẹp, đồng chí tin tưởng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen và sự điều hành của Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, đất nước Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn trên các mặt kinh tế-xã hội và ổn định chính trị.

Bày tỏ sự đồng tình với việc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp Thanh niên Campuchia nhất trí tăng cường trao đổi hoạt động giữa hai cơ quan cũng như trao đổi đoàn cấp cao, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị hai bên tăng cường hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, luôn ghi nhớ truyền thống của thế hệ cha ông của hai đất nước, hai dân tộc; phối hợp xây dựng các hoạt động kỷ niệm thiết thực, có sức lan tỏa trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Hai tổ chức cũng cần tăng cường phối hợp tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác thanh niên khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN. Hai bên cần chủ động phối hợp đề xuất các sáng kiến, hoạt động chung, qua đó lan tỏa tới bạn bè quốc tế hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam-Campuchia đoàn kết, gắn bó, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau; góp phần quảng bá những giá trị tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, ông Hun Many đã chia sẻ về thành công của cuộc hội đàm giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp Thanh niên Campuchia, với phương châm mà lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Theo đó, hai bên thống nhất, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thông qua hoạt động giao lưu thanh niên, sinh viên; tổ chức hội thảo, hội nghị bàn tròn thanh niên và các chương trình trao đổi văn hóa thanh niên Việt Nam-Campuchia...

Ông Hun Many còn cho biết, nội dung phối hợp của thanh niên hai nước luôn nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ hai nước; đồng thời khẳng định, Hội liên hiệp Thanh niên Campuchia sẽ không ngừng học tập và tiếp thu những điều huấn thị của lãnh đạo cấp cao hai nước đã dành cho thanh niên, cùng vun đắp và trau dồi mối quan hệ của hai bên, nhất là đối với thế hệ trẻ.