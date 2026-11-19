Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lê Thị Thủy, Nguyễn Phi Long (lần lượt từ phải qua) thăm, chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Thị Bình (ngoài cùng bên phải). (Ảnh: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp)

Đến thăm đồng chí Nguyễn Thị Bình, có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc tốt đẹp nhất và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và đồng chí Nguyễn Thị Bình. (Ảnh: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp)

Thông tin về những kết quả quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua, đồng chí cho biết, hiện các tổ chức chính trị-xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Từ "mái nhà chung" Mặt trận, tinh thần đổi mới và đoàn kết đang lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy ý chí, trách nhiệm, sáng tạo của mỗi tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng. Sự hội tụ này tạo nên một không gian đoàn kết rộng lớn, nơi quy tụ thêm những lực lượng nòng cốt, tiêu biểu của toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Không khí đầm ấm tại buổi thăm. (Ảnh: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp)

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ mong muốn nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng nền giáo dục nước nhà ngày càng phát triển.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các đồng chí lãnh đạo; đồng thời, gửi lời chúc sức khỏe, chúc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.