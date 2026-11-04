Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài gửi thư chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài. (Ảnh: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp)

Trong thư, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương khẳng định: Xuyên suốt lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn nêu cao tinh thần nhập thế, gắn đạo với đời, gắn việc tu hành với trách nhiệm cộng đồng và đất nước.

Trải qua 45 năm thực hiện phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí và uy tín trong đời sống xã hội; phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, hướng dẫn tăng ni, phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục củng cố sự đoàn kết, hòa hợp, xây dựng Giáo hội vững mạnh, trang nghiêm; lấy giới luật và đạo hạnh làm nền tảng, chú trọng giáo dục-đào tạo, hoằng pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ tăng ni, quan tâm bồi dưỡng thế hệ kế thừa; phát huy sâu sắc hơn nữa các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn của Phật giáo.

Cùng với đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cũng bày tỏ tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục khuyến khích tăng ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; đẩy mạnh hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống của một tôn giáo “hộ quốc, an dân”.