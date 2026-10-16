Đồng chí Bùi Thanh Nhân giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến năm 2030 không còn nhiều và mỗi sự chậm trễ do chủ quan đều có thể làm mất cơ hội của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mỗi cá nhân, tập thể phải chủ động tháo gỡ những cản trở phát triển, nắm bắt thời cơ và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân.