Đồng chí Bùi Hoàng Phương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Hoàng Phương cam kết sẽ nỗ lực hết mình, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân; cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, quyết liệt trong hành động, phấn đấu hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Sáng cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phương và đồng chí Lê Hồng Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Đồng chí Bùi Hoàng Phương sinh năm 1983; Quê quán: tỉnh Ninh Bình; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Đồng chí Bùi Hoàng Phương từng giữ các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Bùi Hoàng Phương được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.