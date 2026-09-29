Đồng chí Bùi Hoàng Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030
Chiều 29/9, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tham dự có đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh. Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh cũng tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thoi-su/202609/dong-chi-bui-hoang-phuong-giu-chuc-bi-thu-dang-uy-ubnd-tinh-4c97790/