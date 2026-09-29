Đồng chí Bùi Hoàng Phương giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị - Ảnh: T.Đ

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh - Ảnh: T.Đ

Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh - Ảnh: T.Đ

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh. Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh cũng tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.