Đồng chí Bùi Hoàng Phương được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương (thứ 4 từ trái sang) nhận hoa chúc mừng. (Ảnh: HG)

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham dự kỳ họp.

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang, tại kỳ họp này, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh không thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Lê Hồng Vinh do đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Xây dựng kể từ ngày 21/9; bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm bảo đảm tính ổn định, sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền tỉnh trong tình hình mới.

Kết quả, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị trúng cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với 100% số phiếu bầu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nêu rõ: "Nhận nhiệm vụ vào những tháng cuối năm 2026, khi chúng ta đang tập trung cao độ để hoàn thành cao nhất mục tiêu năm với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,6% là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng cũng là nền tảng cho giai đoạn 2026-2030".

Đồng chí cam kết toàn tâm, toàn ý, nỗ lực hết mình, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, cùng tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh đoàn kết, thống nhất, quyết liệt trong hành động, phấn đấu hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Quảng Trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: HG)

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cho biết, sẽ cùng tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung quyết liệt vào một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng "Hai con số" thông qua tái định vị không gian phát triển theo chiến lược "vươn đông-tỏa tây"; bứt phá về năng lượng sạch, hệ thống cảng biển thông minh và tiên phong kiến tạo nền móng cho phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Thứ hai, vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Mọi nhiệm vụ phải "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền".

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đồng chí Chủ tịch và nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: HG)

Thứ ba, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; trong đó tập trung ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, song song với việc hoàn thiện hạ tầng số nhằm kiến tạo chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đưa người dân lên môi trường số.

Thứ tư, phát triển văn hóa, con người và bảo đảm tiến bộ xã hội góp phần gìn giữ bản sắc, bồi đắp cốt cách con người Quảng Trị. Định vị Quảng Trị là điểm đến của lịch sử và hòa bình; hình thành chuỗi sản phẩm du lịch kết nối các di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh với Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, hướng tới trở thành trung tâm du lịch khám phá, mạo hiểm hàng đầu trong khu vực.

Thứ năm, đoàn kết cùng tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành, tạo ra một chính quyền liêm chính, hành động, quyết liệt tháo gỡ mọi điểm nghẽn và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương (sinh năm 1983); quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị: cao cấp; từng giữ các chức vụ quan trọng tại Bộ Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.