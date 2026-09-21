Đồng chí Bùi Hoàng Phương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031

Tham dự có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hồng Vinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh); các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy tham dự kỳ họp - Ảnh: T.Đ

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tại kỳ họp, HĐND tỉnh không thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Lê Hồng Vinh do đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9; đồng thời, thông qua tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Lê Hồng Vinh.

Các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh chủ trì và điều hành kỳ họp - Ảnh: T.Đ

HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỉ lệ phiếu tán thành 100%.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 và đồng chí Lê Hồng Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Ảnh: T.Đ

Tại kỳ họp, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030; tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phương được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031 và đồng chí Lê Hồng Vinh được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: T.Đ

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Hồng Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh), Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Ảnh: T.Đ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh cũng tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Hồng Vinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: T.Đ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực hết mình, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ Nhân dân, cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, quyết liệt trong hành động, phấn đấu hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của Quảng Trị.

Lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh quán triệt sâu sắc các định hướng chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về khát vọng đưa đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, kiên quyết tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và tinh gọn bộ máy để kiến tạo phát triển và các định hướng, mục tiêu đã được nêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Hồng Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh), Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Ảnh: T.Đ

Trong đó, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thông qua tái định vị không gian phát triển theo chiến lược "vươn Đông-tỏa Tây". Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Mọi nhiệm vụ phải "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, và rõ thẩm quyền". Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Phát triển văn hóa, con người và bảo đảm tiến bộ xã hội góp phần gìn giữ bản sắc, bồi đắp cốt cách con người Quảng Trị. Định vị Quảng Trị là điểm đến của lịch sử và hòa bình. Đoàn kết cùng tập thể UBND tỉnh đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành, tạo ra một chính quyền liêm chính, hành động, quyết liệt tháo gỡ mọi điểm nghẽn và lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.