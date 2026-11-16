Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân Ngày truyền thống

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân ngày truyền thống.

Dự buổi thăm, chúc mừng có đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Việt Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Duy Hưng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cán bộ, công chức, người lao động Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu dự buổi thăm, chúc mừng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí trong Ban Thường trực, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhân Ngày truyền thống.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả MTTQ các cấp đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong bối cảnh tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất có không gian phát triển rộng hơn, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện nhiều nhiệm vụ mới, MTTQ các cấp đã chủ động kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội.

Nổi bật là việc tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, MTTQ các cấp đã trao hơn 19 nghìn suất quà, trị giá trên 13 tỷ đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong 10 tháng năm 2026, đã hỗ trợ xây dựng 16 nhà Đại đoàn kết với kinh phí 2,08 tỷ đồng…

Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với cả hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục phát huy truyền thống; có thêm những cách làm thiết thực khơi dậy tinh thần gắn bó, trách nhiệm chung của Nhân dân đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Đổi mới các phong trào thi đua, cuộc vận động theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, cán bộ MTTQ các cấp phải thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời kiến nghị giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, nhất là trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đồng chí cũng yêu cầu MTTQ các cấp quan tâm chăm lo an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân, tương ái và sự chủ động vươn lên của người dân. Trước mắt tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động hỗ trợ, chăm lo người nghèo, gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu mới, thực sự gắn bó với Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo công tác Mặt trận; chính quyền các cấp phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; nghiêm túc tiếp thu, giải quyết, trả lời các kiến nghị giám sát, phản biện và những vấn đề của Nhân dân do Mặt trận phản ánh.

Đồng chí tin tưởng MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, góp phần xây dựng Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mục tiêu đã đề ra; để người dân được thụ hưởng ngày càng tốt hơn những thành quả phát triển.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu đáp từ.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với công tác Mặt trận và đội ngũ cán bộ Mặt trận trong toàn tỉnh. Đồng chí khẳng định, đây không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn mà còn là sự ghi nhận, định hướng quan trọng để Mặt trận tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng khó khăn.

Đồng chí khẳng định, MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực sự là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; chủ động tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân đồng thuận, chung sức thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, tạo nền tảng và động lực để Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.