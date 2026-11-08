Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường dự họp mặt đảng viên tại phường Phan Đình Phùng

Hội nghị họp mặt đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 221-QĐ/TW, tại tổ dân phố 26, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên.

Chi bộ tổ dân phố 26 hiện có 171 đảng viên và 173 đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 221-QĐ/TW. Trong 10 tháng năm 2026, Chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh và phường để lãnh đạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại khu dân cư.

Các đảng viên dự Hội nghị.

Các phong trào thi đua thu hút đông đảo nhân dân tham gia, xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân.

Đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 221-QĐ/TW cơ bản duy trì mối liên hệ với cấp ủy, tích cực tham gia sinh hoạt và đóng góp xây dựng khu dân cư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường thông tin khái quát về công tác xây dựng Đảng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, tỉnh xác định bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Chi bộ tổ dân phố 26 tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở khu dân cư.

Đồng chí Bí thư Chi bộ tổ dân phố 26 báo cáo về tình hình hoạt động của Chi bộ.

Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 221-QĐ/TW, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương. Qua đó góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.