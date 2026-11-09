Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đào Công Khanh, đảng viên Chi bộ thôn Thử Hòa, thuộc Đảng bộ xã Thanh Lâm.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại xã Thanh Lâm.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại xã Thanh Liêm.

Dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng có đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại xã Thanh Liêm và xã Thanh Bình

Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Thường trực Đảng ủy các xã Thanh Lâm, Thanh Liêm, Thanh Bình.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đào Công Khanh, Chi bộ thôn Thử Hòa, thuộc Đảng bộ xã Thanh Lâm.

Tại các buổi lễ, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 cho các đảng viên Đào Công Khanh, Trần Thị Ca, Nguyễn Văn Cư.

Đồng chí Đào Công Khanh sinh ngày 20/10/1929, kết nạp Đảng ngày 26/10/1948; đồng chí Trần Thị Ca sinh năm 1930, kết nạp Đảng ngày 30/11/1948 và đồng chí Nguyễn Văn Cư sinh ngày 2/2/1926, kết nạp Đảng ngày 5/9/1948. Trải qua gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đồng chí đã có quá trình cống hiến lâu dài, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ công tác ở cơ sở và các cơ quan, đơn vị. Trong đó, đồng chí Đào Công Khanh từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại địa phương và trong lĩnh vực thương nghiệp, thủy lợi; đồng chí Trần Thị Ca có thời gian phục vụ trong quân đội, công tác trong ngành quân y và tham gia hoạt động tại tổ chức đảng, đoàn thể ở cơ sở; đồng chí Nguyễn Văn Cư từng đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo từ cấp xã đến cấp huyện, trong đó có chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm. Dù ở cương vị nào, các đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng và phát triển quê hương. Với những đóng góp trong quá trình công tác, các đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Kháng chiến, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang cùng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Cư, đảng viên Chi bộ thôn Chanh Ninh, thuộc Đảng bộ xã Thanh Bình.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Công Khanh, đảng viên Chi bộ thôn Thử Hòa, thuộc Đảng bộ xã Thanh Lâm.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thị Ca, đảng viên Chi bộ thôn Nội Chiều, thuộc Đảng bộ xã Thanh Liêm.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng các đồng chí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại các buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn trân trọng chúc mừng các đồng chí Đào Công Khanh, Trần Thị Ca, Nguyễn Văn Cư vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng dịp 7/11. Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận cao quý đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của các đồng chí đảng viên cao tuổi. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình mà còn là niềm tự hào của các chi bộ, đảng bộ các xã Thanh Lâm, Thanh Liêm, Thanh Bình và Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.

Gần tám thập kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, các đồng chí đã để lại tấm gương sáng về sự kiên trung, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gắn bó mật thiết với cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các đảng viên lão thành, từ những công việc bình dị ở thôn xóm đến các nhiệm vụ được tổ chức phân công. Chính sự tận tụy, trách nhiệm của những đảng viên kiên trung đã góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nhân dịp này, đồng chí ghi nhận tình cảm, sự chăm sóc chu đáo của gia đình, con cháu dành cho các đảng viên; mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, quan tâm chăm sóc để các đồng chí sống vui, sống khỏe; đồng thời giáo dục con cháu kính trọng ông bà, cha mẹ, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp xây dựng quê hương.

Nhấn mạnh việc tri ân các thế hệ đi trước là trách nhiệm đối với thế hệ hôm nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các địa phương thường xuyên thăm hỏi, nắm chắc hoàn cảnh, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, đời sống của đảng viên cao tuổi, người có công với cách mạng. Riêng đối với các đồng chí: Đào Công Khanh, Trần Thị Ca, Nguyễn Văn Cư, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với gia đình và cơ sở y tế để quan tâm chăm sóc phù hợp với tình trạng sức khỏe, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định. Sự tri ân cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, thường xuyên.

Cùng với đó, các địa phương cần chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng từ những quần chúng ưu tú. Việc học tập các thế hệ đi trước cần được thể hiện bằng ý thức rèn luyện, tinh thần học hỏi và trách nhiệm với công việc, cộng đồng. Đồng chí đề nghị các địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư đoàn kết, bình yên; tạo điều kiện để người cao tuổi được chăm sóc chu đáo, thế hệ trẻ có môi trường phát triển và cơ hội vươn lên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn thăm hỏi, động viên đồng chí Trần Thị Ca, đảng viên Chi bộ thôn Nội Chiều, thuộc Đảng bộ xã Thanh Liêm.

Khẳng định Đảng bộ tỉnh luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và quê hương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, an vui bên gia đình; mong muốn với tình cảm, uy tín và tấm gương của các đồng chí tiếp tục là nguồn động viên quý báu đối với con cháu, cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Chi bộ thôn Chanh Ninh, xã Thanh Bình tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Cư,đảng viên Chi bộ thôn Chanh Ninh, thuộc Đảng bộ xã Thanh Bình.

Lãnh đạo xã Thanh Lâm tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Công Khanh, đảng viên Chi bộ thôn Thử Hòa, thuộc Đảng bộ xã Thanh Lâm.