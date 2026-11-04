Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI

Các đại biểu chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Nam Hoa Lư.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Tiên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Xây dựng. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành liên quan; cấp ủy, chính quyền địa phương và đại biểu cử tri.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVI.

Trong không khí dân chủ, trách nhiệm, cử tri đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh và yêu cầu phát triển của địa phương. Theo đó, về chế độ, chính sách, cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu tăng phụ cấp cho Trưởng ban Công tác Mặt trận và hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia công việc ở khu dân cư; hỗ trợ kinh phí đóng BHXH từ ngân sách Nhà nước cho các đối tượng là cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; có cơ chế hỗ trợ thu nhập, phụ cấp phù hợp đối với viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công cấp xã; bổ sung lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn phức tạp.

Liên quan đến phân bổ nguồn lực ngân sách, cử tri đề nghị tỉnh xem xét điều chỉnh tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất, tăng nguồn thu cho ngân sách cấp phường, tạo điều kiện chủ động đầu tư hạ tầng.

Cử tri phường Nam Hoa Lư phát biểu ý kiến, kiến nghị.

Riêng phường Nam Hoa Lư, cử tri kiến nghị tỉnh xem xét, bổ sung tiêu chí dân số tạm trú, dân số thực tế cư trú vào định mức chi thường xuyên sự nghiệp kinh tế và môi trường; đồng thời, ban hành cơ chế tài chính đặc thù nhằm đảm bảo, hỗ trợ nguồn lực cho địa phương duy trì, phát triển các mô hình du lịch đặc sắc, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của di sản thế giới Tràng An.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm xem xét bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang bị máy tính, máy in, kết nối Internet tại nhà văn hóa các tổ dân phố, đáp ứng yêu cầu công việc và góp phần vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia; hỗ trợ đầu tư xây dựng, mở rộng nhà văn hóa khu dân cư có quy mô dân số lớn, bảo đảm điều kiện tổ chức sinh hoạt chi bộ và các hoạt động cộng đồng.

Đối với vấn đề hạ tầng giao thông, đất đai và giải phóng mặt bằng, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản, công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất; sớm giải quyết kiến nghị của 38 hộ dân thuộc xã Khánh Hòa (cũ) liên quan đến việc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá; khắc phục tình trạng ngập úng, lắp đặt hệ thống chiếu sáng tại khu vực hầm chui Khánh Hòa, bảo đảm an toàn giao thông và thuận tiện cho việc đi lại của người dân.

Ngoài ra, cử tri đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn về đất đai, nhà ở cho các hộ gia đình nhiều thế hệ sinh sống trong vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An; có hướng dẫn cụ thể về phát triển sinh kế, dịch vụ du lịch cộng đồng phù hợp với yêu cầu bảo tồn di sản.

Cử tri cũng kiến nghị đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đồng bộ tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, nhất là khu vực phố Văn Lâm, phố Đam Khê, góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan và nguồn nước.

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Vũ Trọng Quế, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Bùi Thành Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoa Lư phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh tiếp thu, trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, các ý kiến phản ánh sát thực tiễn đời sống, những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đây là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu, xem xét, nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành.

Thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với nâng cao chất lượng phát triển và đời sống Nhân dân. Trong đó, xây dựng kế hoạch năm 2027 sát với khả năng thực hiện; xác định rõ các dự án, ngành và động lực tăng trưởng; chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng cao, du lịch, dịch vụ và nông nghiệp sinh thái. Cùng với đó là giữ nghiêm kỷ luật tài chính, sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản công và vốn đầu tư. Ưu tiên công trình thiết yếu, dự án có khả năng hoàn thành; tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, xử lý dự án chậm tiến độ. Mỗi nhiệm vụ phải có cơ quan chủ trì, sản phẩm và tiến độ phù hợp; giải ngân phải gắn với hiệu quả đầu tư.

Đồng chí cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền hai cấp. Cấp tỉnh phải hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ kịp thời những việc cơ sở còn vướng, cấp xã phải chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Chú trọng bố trí cán bộ theo vị trí việc làm, bồi dưỡng năng lực chuyên môn về đất đai, tài chính, quy hoạch, xây dựng và chuyển đổi số.

Về phát triển hạ tầng, đô thị, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu gắn phát triển với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường; chủ động chuẩn bị các điều kiện, tiêu chí và hồ sơ, phấn đấu trình cấp có thẩm quyền xem xét việc thành lập thành phố Ninh Bình trực thuộc Trung ương trong năm 2027.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; khắc phục chậm trễ trong chuẩn bị, triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trao đổi làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cơ quan tham mưu tổng hợp đầy đủ kiến nghị, chuyển đúng cơ quan có thẩm quyền. UBND tỉnh chỉ đạo phân công rõ đầu mối, xác định kết quả cần đạt và thời hạn xử lý theo tính chất từng việc, quy định pháp luật; thông tin tiến độ, kết quả tới cử tri. Những vấn đề chưa thể giải quyết cần làm rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và hướng xử lý tiếp theo. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, tỉnh tổng hợp, báo cáo, kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét theo quy định.

Với trách nhiệm là Bí thư Tỉnh ủy và đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân; đồng thời đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát, nhất là đối với những kiến nghị kéo dài, những vấn đề đã được trả lời nhưng chưa có chuyển biến trên thực tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cử tri và Nhân dân ba phường tiếp tục tham gia góp ý, giám sát, phản ánh kịp thời những vướng mắc trong thực tiễn; cùng địa phương giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và đồng thuận thực hiện các công trình phục vụ lợi ích chung trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.