Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Huy Tuấn tiếp xã giao Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn tiếp đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đến thăm, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự về phía tỉnh Tây Ninh có các đồng chí: Nguyễn Đài Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng tham gia có đồng chí Phạm Tuấn Hoà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số doanh nghiệp của tỉnh Tây Ninh.

Về phía tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chào mừng Đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh đã đến thăm, nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Ninh Bình; đồng thời bày tỏ niềm vui, sự trân trọng được đón tiếp, làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh. Đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh đến thăm, làm việc trong điều kiện tỉnh Ninh Bình sau sắp xếp, sáp nhập đã có một không gian phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ xây dựng phát triển tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu tại buổi tiếp xã giao.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Huy Tuấn đã giới thiệu khái quát về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình. Cụ thể, năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,65%, trong năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số. Riêng 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón khoảng 22 triệu lượt khách, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách du lịch quốc tế đạt gần 2,7 triệu lượt, tương đương khoảng 90% kế hoạch năm. Doanh thu của ngành Du lịch ước đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Điều mà tỉnh Ninh Bình coi trọng hơn các con số tăng trưởng là lựa chọn mô hình phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 với công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường với tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; phấn đấu quy mô nền kinh tế đứng thứ 7 toàn quốc.

Đặc biệt, không gian mới của tỉnh Ninh Bình hội tụ một hệ thống di sản rất phong phú: Cố đô Hoa Lư, Quần thể danh thắng Tràng An, không gian thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ với trung tâm tiêu biểu là Phủ Dầy, Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long cùng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và đa dạng sinh học đặc sắc. Trong đó, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh năm 2014, là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới và hiện là di sản hỗn hợp duy nhất của Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chia sẻ: Ninh Bình kiên trì quan điểm không đánh đổi di sản lấy tăng trưởng ngắn hạn; mọi hoạt động phát triển trong và xung quanh khu di sản phải đặt yêu cầu bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu, tính toàn vẹn và tính xác thực lên hàng đầu. Cộng đồng dân cư không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà phải là chủ thể tham gia quản lý, bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa và được hưởng lợi chính đáng từ sinh kế gắn với di sản.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Sự gia tăng nhanh của lượng khách, cùng với quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng, biến đổi khí hậu và những yêu cầu mới về bảo tồn đa dạng sinh học đang tạo ra những áp lực quản trị ngày càng lớn. Vì vậy, Ninh Bình đang triển khai quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi khu danh thắng, tăng cường cơ sở dữ liệu số, giám sát khoa học, quản lý sức chứa du lịch, kiểm soát tác động của các dự án phát triển và từng bước tiếp cận các công cụ đánh giá tác động di sản theo thông lệ quốc tế. Tỉnh xây dựng chính sách phát triển du lịch theo hướng từng bước lựa chọn du khách, thúc đẩy phát triển các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP…, góp phần gia tăng thu nhập cho tỉnh. Trong thời gian tới, Ninh Bình mong muốn tăng cường hợp tác với tỉnh Tây Ninh để phát triển mạnh mẽ, bền vững đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi tiếp xã giao.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh bày tỏ vui mừng, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trang trọng, chu đáo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và lãnh đạo tỉnh dành cho Đoàn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết: Năm 2025, tỉnh Tây Ninh có tốc độ tăng trưởng hai con số, đứng thứ 8 toàn quốc. Tỉnh có tiềm năng về phát triển văn hóa, du lịch và sở hữu di tích Núi Bà Đen - Di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia cùng nhiều căn cứ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ… Đây là tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển Du lịch - ngành được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh từ nay đến năm 2030.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến khẳng định: Tỉnh Tây Ninh rất mong muốn có được sự hợp tác, gắn kết chặt chẽ với tỉnh Ninh Bình để phát triển văn hóa, du lịch nhằm tạo ra sản phẩm cụ thể để thu hút khách du lịch. Hy vọng trong năm 2027, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và Tây Ninh sẽ có buổi gặp gỡ, ký kết hợp tác toàn diện giữa 2 địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn tặng quà lưu niệm cho đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn đã trao tặng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến món quà lưu niệm bức tranh được làm từ lá Bồ Đề - sản phẩm OCOP 5 sao Quốc gia của tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến tặng quà lưu niệm cho đồng Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh Hồ Thị Hoàng Yến trao tặng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn bức tranh lưu niệm hình ảnh Hồ Dầu Tiếng được làm bằng gạo.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh và các đại biểu dâng hương tại Đền Vua Đinh.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh và các đại biểu dâng hương tại Đền Vua Lê.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Ninh Bình, Đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh đã đi thăm một số di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và tỉnh Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp xã giao.