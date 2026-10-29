Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn VTI Group

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Trần Xuân Khôi, Chủ tịch Tập đoàn VTI Group đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, phát triển, năng lực và định hướng hoạt động của doanh nghiệp. Thành lập năm 2017, VTI Group hiện có khoảng 1.800 nhân sự, hoạt động tại Việt Nam và một số thị trường quốc tế, với các lĩnh vực chính gồm công nghệ thông tin, giải pháp chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ.

Ông Trần Xuân Khôi, Chủ tịch Tập đoàn VTI Group phát biểu tại buổi tiếp.

Trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm triển khai các giải pháp công nghệ tại Việt Nam và nước ngoài, đại diện VTI Group bày tỏ mong muốn đồng hành cùng tỉnh Ninh Bình trong thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu, triển khai các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản trị và khai thác dữ liệu, số hóa di sản, phát triển du lịch thông minh, chuyển đổi số trong sản xuất, giáo dục, y tế và nông nghiệp. Đồng thời, VTI Group mong muốn tham gia các chương trình, đề án chuyển đổi số của tỉnh, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ. Tập đoàn có định hướng nghiên cứu phương án thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc tại Ninh Bình, hướng tới hợp tác lâu dài, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn chào mừng Tập đoàn VTI Group đến tìm hiểu, đề xuất hợp tác với tỉnh Ninh Bình; đồng thời thông tin về tình hình triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Đồng chí cho biết, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chuyển đổi số của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh đã ra mắt và đưa vào vận hành Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh, Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S; từng bước hoàn thiện các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước. Tỉnh cũng đang tập trung số hóa dữ liệu đất đai, dữ liệu dân cư, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và dữ liệu các ngành y tế, giáo dục, du lịch. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn, nhất là yêu cầu hoàn thiện, kết nối, liên thông dữ liệu và nâng cao mức độ tự động hóa trong xử lý công việc. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo cần hướng đến giải quyết những vấn đề cụ thể, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trao đổi về các đề xuất hợp tác của Tập đoàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị VTI Group nghiên cứu các giải pháp công nghệ phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả, nhất là trong sản xuất thông minh, xây dựng bản sao số di sản, ứng dụng công nghệ trong y tế, đào tạo nguồn nhân lực, quản lý dữ liệu; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để tìm hiểu nhu cầu, tham gia các chương trình, đề án của tỉnh theo đúng quy định. Đồng chí hoan nghênh chủ trương của Tập đoàn mở văn phòng, chi nhánh tại Ninh Bình; đồng thời khuyến khích VTI Group chủ động nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp mới, lấy hiệu quả thực tiễn làm căn cứ xem xét triển khai, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.