Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn tiếp công dân định kỳ tháng 9

Quang cảnh phiên tiếp công dân.

Các đại biểu dự phiên tiếp công dân.

Dự phiên tiếp công dân có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan và xã Liêm Hà.

Đại diện các hộ dân sinh sống tại Khu tập thể Xí nghiệp 199, xã Liêm Hà trình bày kiến nghị.

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nghe đại diện các hộ dân đang sinh sống tại khu tập thể Xí nghiệp 199 (trên địa bàn xã Liêm Hà) kiến nghị, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 71 hộ đối với phần đất tại khu tập thể Xí nghiệp 199 được Công ty cổ phần X20/Tổng cục Hậu cần giao từ những năm 1992, 1994, 1996.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, khu đất các hộ đang sử dụng có nguồn gốc là đất quốc phòng, trước đây do Xí nghiệp may thương binh, sau đó là Xí nghiệp 199 (Công ty cổ phần X20 - Tổng cục Hậu cần) quản lý, sử dụng. Trong các năm 1992, 1994 và 1996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Hà đã ban hành các quyết định cấp, nhượng nhà đất cho cán bộ, công nhân viên tại khu tập thể.

Qua quá trình sử dụng, một số hộ tiếp tục trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất được cấp; một số trường hợp đã chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, thừa kế bằng giấy viết tay. Các hộ dân đã xây dựng nhà ở, sinh sống ổn định trong thời gian dài, đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân chủ yếu là hồ sơ cấp, nhượng nhà đất qua các thời kỳ chưa được tập hợp đầy đủ; chưa xác định thống nhất giá trị pháp lý của các quyết định cấp nhà, giấy chuyển nhượng viết tay; chưa phân loại cụ thể từng hộ; chưa làm rõ đầy đủ nghĩa vụ tài chính, ranh giới, diện tích và trình tự xử lý theo quy định hiện hành.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại phiên tiếp công dân.

Đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Liêm Hà phát biểu tại phiên tiếp công dân.

Lãnh đạo các sở, ngành chức năng và địa phương liên quan đã báo cáo quá trình giải quyết vụ việc; phân tích, làm rõ các căn cứ pháp lý, hướng giải quyết đối với kiến nghị của công dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn phát biểu kết luận phiên tiếp công dân.

Phát biểu kết luận phiên tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của công dân; đồng thời nhấn mạnh, kiến nghị của các hộ dân về việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có cơ sở để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp tục xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ để kết luận toàn bộ diện tích các hộ đang sử dụng đều đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc giải quyết phải căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và tình trạng sử dụng đất của từng trường hợp, bảo đảm đúng quy định pháp luật, khách quan, công khai, minh bạch.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, cơ quan Thuế, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan có liên quan hướng dẫn UBND xã Liêm Hà giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Quân khu 3, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Công ty cổ phần X20, Công ty Cổ phần 199 và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát lần cuối đối với: hồ sơ 71 quyết định; danh sách cán bộ, công nhân viên được xét cấp, nhượng, thanh lý nhà đất; sơ đồ vị trí, diện tích; sổ thu, chứng từ, quyết toán tài chính; hồ sơ bàn giao Xí nghiệp 199 qua các thời kỳ.

Giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Liêm Hà lập hồ sơ, phân loại riêng đối với toàn bộ các trường hợp. Đối với trường hợp đủ điều kiện, đủ căn cứ pháp lý thì hoàn thiện hồ sơ và giải quyết ngay theo đúng thẩm quyền; trường hợp chưa đủ điều kiện phải thông báo bằng văn bản cho công dân, nêu rõ nguyên nhân, căn cứ pháp luật và nội dung cần tiếp tục xác minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các hộ dân phối hợp với chính quyền, cung cấp đầy đủ các giấy tờ hiện đang quản lý; kê khai trung thực quá trình sử dụng, chuyển nhượng, xây dựng; phối hợp đo đạc, xác định ranh giới và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quyết định.