Quang cảnh phiên tiếp công dân.

Dự phiên tiếp công dân có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Phiên tiếp công dân được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đến điểm cầu UBND xã Bình Giang.

Các đại biểu dự buổi tiếp công dân.

Các đại biểu dự buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn nghe một số công dân ở xã Bình Giang đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất UBND xã Vũ Bản (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam trước sáp nhập) giao trái thẩm quyền từ năm 2006 đến năm 2013.

Đại diện các hộ dân sinh sống tại xã Bình Giang trình bày kiến nghị.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng và địa phương liên quan đã báo cáo quá trình giải quyết vụ việc; phân tích, làm rõ các căn cứ pháp lý đối với kiến nghị của công dân.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại phiên tiếp công dân.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên tiếp công dân.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại phiên tiếp công dân.

Lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh phát biểu tại phiên tiếp công dân.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại phiên tiếp công dân.

Lãnh đạo xã Bình Giang phát biểu tại phiên tiếp công dân.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2013, tại xã Vũ Bản có 302 trường hợp hộ gia đình, cá nhân được UBND xã giao đất không đúng thẩm quyền. Các hành vi sai phạm trong quản lý đất đai của các tập thể, cá nhân có liên quan đã bị khởi tố và xử lý hình sự theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi các bản án có hiệu lực pháp luật, UBND huyện Bình Lục đã tổ chức rà soát, phân loại các trường hợp và xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam và UBND tỉnh Hà Nam cũng đã tổ chức các hội nghị, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan.

Thời gian qua, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình đã tiến hành rà soát, đo đạc, phân loại các trường hợp; tổ chức đối thoại với các hộ dân và rà soát những trường hợp tương tự trên địa bàn để tham mưu phương án giải quyết. Tổ công tác 48 của tỉnh về rà soát các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài đã đưa vụ việc của 302 hộ dân vào diện theo dõi, rà soát, đôn đốc giải quyết; đồng thời làm việc với Đảng ủy, UBND xã Bình Giang, khảo sát thực địa các thửa đất, ban hành thông báo chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc và yêu cầu báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại phiên tiếp công dân.

Phát biểu kết luận buổi tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, đây là vụ việc kéo dài, liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước qua nhiều thời kỳ. Vì vậy, các cấp, ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu; bảo đảm việc xem xét, giải quyết có căn cứ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công khai, khách quan và bình đẳng giữa các trường hợp có điều kiện tương đồng.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND xã Bình Giang rà soát toàn diện hồ sơ, tài liệu, căn cứ pháp lý và điều kiện cụ thể của từng trường hợp. Quá trình giải quyết phải phân biệt rõ các vấn đề phát sinh qua từng thời kỳ, đối chiếu với quy định pháp luật tương ứng; làm rõ tình trạng pháp lý của từng thửa đất, nghĩa vụ tài chính và các quyền, lợi ích liên quan. Những trường hợp đủ điều kiện phải được xem xét, giải quyết kịp thời; trường hợp không đủ điều kiện cần có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định.

Chỉ đạo UBND xã Bình Giang chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập, đối chiếu hồ sơ, tài liệu được bàn giao qua các thời kỳ; tổ chức kiểm tra thực địa, phân loại cụ thể từng trường hợp, trực tiếp đối thoại, hướng dẫn và thông tin rõ kết quả xử lý cho công dân. Việc giải quyết phải bảo đảm quyền được cung cấp thông tin, trình bày ý kiến và thực hiện các quyền hợp pháp của người dân; không đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Đối với công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong quá trình rà soát, giải quyết vụ việc; cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan (nếu có), phản ánh trung thực những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.