Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn tiếp công dân định kỳ tháng 10

Quang cảnh phiên tiếp công dân.

Các đại biểu dự buổi tiếp công dân.

Tham gia tiếp công dân có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành chức năng của tỉnh; đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao...

Đại diện các hộ dân sinh sống tại khu dân cư Ao Cá, phường Yên Sơn trình bày kiến nghị.

Tại phiên tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 3 công dân đại diện cho các hộ dân ở khu dân cư Ao Cá, tổ dân phố Quang Hiển (phường Yên Sơn) với nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết việc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với diện tích đất các hộ đang quản lý, sử dụng có nguồn gốc do Nông trường quốc doanh Đồng Giao chia đất làm nhà cho cán bộ, công nhân từ năm 1986.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Đồng chí Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Lãnh đạo phường Yên Sơn phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao nêu ý kiến tại buổi tiếp công dân.

Tại hội nghị, đại diện các ngành chức năng và các cơ quan, đơn vị đã báo cáo về hồ sơ, diễn biến của vụ việc;kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền; kết quả làm việc tại phường Yên Sơn và Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan, tại phiên tiếp công dân, đại diện UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị chức năng đã tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến những khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết kiến nghị của công dân; đồng thời đề xuất hướng giải quyết vụ việc trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Huy Tuấn phát biểu kết luận phiên tiếp công dân.

Kết luận phiên tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Huy Tuấn đã phân tích, làm rõ vụ việc. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết kiến nghị của công dân, đảm bảo quản lý chặt chẽ đất đai, quy hoạch và tài sản của Nhà nước; làm rõ nguyên nhân, không đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết vụ việc, xác định rõ đầu mối, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, trực tiếp kiểm tra tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đề nghị các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tập trung giải quyết vụ việc. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành với UBND phường Yên Sơn, Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân.

Đề nghị các hộ dân cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung đề nghị; phối hợp với các cơ quan hữu quan để giải quyết vụ việc. Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên tổng hợp tiến độ giải quyết của các cấp, các ngành, đơn vị liên quan, báo cáo đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy.