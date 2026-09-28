Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn tham gia các hoạt động đối ngoại trong chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn tham gia Chương trình phát biểu chính sách tại Nghị viện Canada.

Trong chuyến công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự nhiều hoạt động đối ngoại tại Hoa Kỳ và Canada, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với hai nước.

* Tại Hoa Kỳ, bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã tham dự cuộc gặp gỡ thân mật giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với những người bạn Hoa Kỳ. Hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phái đoàn đại diện Thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc tổ chức với chủ đề “Vun đắp tình bạn - kiến tạo tương lai”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn tham dự cuộc gặp gỡ thân mật giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với những người bạn Hoa Kỳ.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng và cảm ơn những người bạn Hoa Kỳ đã dành tình cảm, sự ủng hộ và đồng hành với Việt Nam trong những năm tháng khó khăn, cũng như trong quá trình hàn gắn, khắc phục hậu quả chiến tranh và thúc đẩy quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đang mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng, thực chất; trong đó Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học, công nghệ, giáo dục, kinh tế và các lĩnh vực cùng quan tâm. Đề cập vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt và trân trọng sự hỗ trợ của những người bạn Hoa Kỳ trong lĩnh vực này. Việt Nam đã và đang tiếp tục dành nguồn lực triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Việt Nam mong những người bạn Hoa Kỳ tiếp tục giúp kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu, để việc tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh có thêm kết quả. Đồng thời khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hữu nghị cho những người bạn Hoa Kỳ có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; chứng kiến đại diện Trường Đại học Texas Tech trao tặng kỷ vật chiến tranh cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.

*Tiếp nối các hoạt động đối ngoại tại Hoa Kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn tham dự sự kiện văn hóa nghệ thuật “Việt Nam: Hành trình Tổ quốc qua điện ảnh và âm nhạc” và cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đây là sự kiện gặp gỡ giữa Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cộng đồng diễn ra ở nước ngoài có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay.

Trong không khí thân mật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ đối với nước sở tại và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; đồng thời thông tin về những thành tựu phát triển của đất nước và những bước tiến trong quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thời gian tới, Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương và làm cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

* Rời Hoa Kỳ, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn tham dự cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Canada, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng, nông nghiệp, môi trường và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cộng đồng người Việt Nam tại Canada là cầu nối quan trọng trong quan hệ hai nước; đồng thời mong muốn cộng đồng tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết các thế hệ và góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Canada.

Chia sẻ về định hướng phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam xác định con người, tri thức và sáng tạo là những nguồn lực quan trọng; đồng thời cần tăng cường kết nối, thu hút nguồn lực từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada tiếp tục chủ động thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada, quan tâm hỗ trợ cộng đồng, làm tốt công tác bảo hộ công dân; đồng thời tiếp thu, nghiên cứu các kiến nghị chính đáng của bà con, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước tới Canada, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn tham dự buổi tiếp Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn tham dự buổi tiếp Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự ủng hộ và hỗ trợ của các thành viên Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam dành cho Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua; đồng thời cho rằng đây là nền tảng quan trọng để tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Thông tin về việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh giao lưu nhân dân là một trong những nền tảng quan trọng của quan hệ song phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hữu nghị của Việt Nam, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam tại Canada và thúc đẩy sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hội hữu nghị mở rộng mạng lưới đến thanh niên, sinh viên, học giả, doanh nhân trẻ và người Canada gốc Việt; tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, trao đổi thanh niên, đồng thời mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch và ứng phó biến đổi khí hậu. Tăng cường kết nối giữa địa phương, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức nhân dân hai nước, tạo thêm những hoạt động giao lưu thiết thực, thường xuyên. Qua đó, góp phần củng cố nền tảng xã hội, làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada.

* Cũng trong chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã tham gia Chương trình phát biểu chính sách tại Nghị viện Canada. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động.”

Qua các hoạt động đối ngoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Canada; đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của Việt Nam, trong đó có Ninh Bình, đến bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để Ninh Bình tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác, phục vụ mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.