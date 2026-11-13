Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn làm việc với xã Vĩnh Trụ và Bắc Lý

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai xã đã báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng thời làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

Trong 10 tháng năm 2026, cấp ủy, chính quyền hai xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh, chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Trên lĩnh vực kinh tế, hai địa phương chú trọng duy trì sản xuất nông nghiệp, tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư.

Lãnh đạo xã Vĩnh Trụ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại xã Vĩnh Trụ, tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp đến ngày 19/10/2026 đạt hơn 250,8 tỷ đồng, bằng 94,1% kế hoạch tỉnh giao. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, trong đó có dự án khu đô thị Nhân Khang và dự án làng nghề đang được tập trung triển khai.

Lãnh đạo xã Bắc Lý phát biểu tại buổi làm việc.

Tại xã Bắc Lý, sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, năng suất lúa Mùa đạt 58 tạ/ha, sản lượng 5.104 tấn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến hết tháng 10 đạt hơn 273,1 tỷ đồng; thu thuế, phí, lệ phí đạt 117,7% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 4 dự án; giải ngân vốn đầu tư công đạt 72,21% nguồn vốn thực tế năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu tại buổi làm việc.

Trong công tác xây dựng Đảng, hai địa phương quan tâm kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đảng viên. Tính đến hết tháng 10/2026, xã Vĩnh Trụ đã kết nạp 29/44 đảng viên theo kế hoạch, hoàn thành số hóa 1.422/1.422 hồ sơ đảng viên. Xã Bắc Lý kết nạp 28/33 đảng viên, đạt 84,8% kế hoạch; ký số 983/1.062 hồ sơ đảng viên, đạt 92,56%.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, xã Vĩnh Trụ tiếp nhận 1.126 hồ sơ, toàn bộ được thực hiện trực tuyến, không có hồ sơ trễ hạn; xã Bắc Lý tiếp nhận và giải quyết 340 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của cấp ủy, chính quyền hai xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2026.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hai địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chuyên môn của tỉnh nâng cao chất lượng lập quy hoạch phân khu, tạo cơ sở cho công tác quản lý đất đai và thu hút đầu tư. Đối với các dự án đầu tư công, cần đánh giá toàn diện hiệu quả thực tế trước khi đề xuất điều chỉnh danh mục; khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thủ tục định giá đất đối với các dự án đô thị, khu dân cư, bảo đảm nguồn thu tiền sử dụng đất phục vụ chi đầu tư phát triển. Đối với công tác quản lý ngân sách, cần chủ động trong lập dự toán, bám sát nhiệm vụ chi và linh hoạt điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp với thực tế địa phương.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục nhân rộng các mô hình chuyển đổi số hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ và quản lý đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở. Đồng thời, rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công cấp xã; tăng cường giao việc trực tiếp, phát huy tối đa năng lực đội ngũ cán bộ tại chỗ, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Vĩnh Trụ, Bắc Lý sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Trụ.