Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn kiểm tra tiến độ triển khai tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác nghe nhà thầu, các đơn vị thi công báo cáo tiến độ thực hiện Dự án tại khu vực nút giao Khánh Dương, đoạn qua xã Yên Mô.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế thi công Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình tại: khu vực nút giao Khánh Dương (Km5+460), vị trí Km7+000, xã Yên Mô; khu vực nút giao kết nối với cầu vượt sông Đáy, thuộc địa phận xã Khánh Thiện (Km25+100).

Tại các điểm kiểm tra, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và đơn vị thi công đã báo cáo tiến độ thực hiện các gói thầu, khối lượng thi công các hạng mục; công tác tổ chức thi công trên công trường; những khó khăn, vướng mắc và giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

Các đơn vị thi công tập trung phương tiện, nhân lực đẩy nhanh thi công đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua xã Yên Mô.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, trên công trường, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng thời các hạng mục. Tại khu vực nút giao Khánh Dương (Km5+460), đang triển khai thi công thảm bê tông nhựa chặt 19; tại Km7+000, thực hiện thảm bê tông nhựa bán rỗng 25 và thi công móng cấp phối đá dăm; tại khu vực nút giao kết nối với cầu vượt sông Đáy (Km25+100), thuộc địa phận xã Khánh Thiện, đang triển khai công tác dỡ tải và thi công lớp nền đường K98…

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình dài 25,3km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h, tổng mức đầu tư gần 9.113,2 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu tại nút Mai Sơn giao với đường cao tốc Bắc - Nam (thuộc phường Yên Thắng), điểm cuối tại đầu cầu vượt sông Đáy (thuộc xã Khánh Thiện). Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư; các hạng mục bổ sung dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Về tiến độ chung của dự án: công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến chính đã hoàn thành 100%, với diện tích 217 ha, tương ứng chiều dài 25,3km. Đối với đường gom bổ sung, cơ bản hoàn thành, hiện chỉ còn một số ngôi mộ tại xã Yên Từ đang hoàn thiện thủ tục di dời.

Sau gần 18 tháng thi công (khởi công từ ngày 19/4/2025), dự án đạt giá trị thực hiện khoảng 2.220/4.150 tỷ đồng, bằng 53,5% giá trị hợp đồng. Trên tuyến chính đã xử lý đất yếu bằng bấc thấm chiều dài 19,7km; đào thay đất chiều dài 0,2km; xử lý bằng trụ xi măng đất chiều dài 2,6 km. Khối lượng đắp đất K98 đạt 52.567 m³, cấp phối đá dăm loại I đạt 41.036 m³, bê tông nhựa bán rỗng đạt 4.012 tấn. Đối với các công trình trên tuyến, đã cơ bản hoàn thành 6/12 cầu, 48/182 cống và 9/19 hầm chui; các hạng mục còn lại đang tiếp tục được thi công.

Lũy kế từ khi bắt đầu triển khai dự án đến nay, tổng vốn giải ngân đạt hơn 4.896/6.724,75 tỷ đồng. Riêng năm 2026, giải ngân đạt 845,3 tỷ đồng, bằng 31,6% kế hoạch vốn được giao; trong đó, vốn ngân sách Trung ương đạt 44,3%.

Quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công như: nguồn vật liệu cát, đất đắp khan hiếm, đến tháng 10/2025 mới được tháo gỡ; một số vị trí mặt bằng bàn giao chậm; thời tiết có mưa nhiều trong các tháng 7-9/2026 ảnh hưởng đến thi công nền đường, cầu, cống, hầm chui và việc tập kết vật liệu. Đặc biệt, công tác theo dõi lún, dỡ tải phải tuân thủ thời gian chờ lún theo yêu cầu kỹ thuật, tác động đến tiến độ thi công hoàn thiện dự án.

Thời gian tới, dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dỡ tải 14,2 km nền đường trong tháng 11/2026 và cơ bản hoàn thành mặt đường bê tông nhựa chặt 19 trên tuyến chính trước ngày 31/12/2026; phấn đấu hoàn thành toàn bộ cầu, hầm chui và cống trong tháng 12/2026. Về giải ngân: phấn đấu giải ngân hết 1.828,6 tỷ đồng, vốn còn lại trong năm 2026; trong đó dự kiến tháng 11 giải ngân 700 tỷ đồng, tháng 12 hoàn thành số vốn còn lại. Nhà thầu cam kết thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Các đơn vi thi công tập trung phương tiện, nhân lực đẩy nhanh thi công đoạn đường nút giao kết nối với cầu vượt sông Đáy, đoạn qua xã Khánh Thiện.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình triển khai dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong công tác GPMB, tạo điều kiện để dự án được triển khai theo kế hoạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, chủ đầu tư và nhà thầu xác định rõ trách nhiệm, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình; thường xuyên kiểm tra hiện trường, bám sát tiến độ thực tế, kịp thời phát hiện và xử lý những khó khăn, vướng mắc; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ, liên tục, không để những vướng mắc về thủ tục, nguồn vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Đồng chí giao Sở Công Thương khẩn trương rà soát các mỏ vật liệu, đẩy nhanh việc đánh giá trữ lượng, hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác; xem xét nâng công suất đối với các mỏ đủ điều kiện nhằm bảo đảm nguồn cung cho dự án. Đơn vị thi công cần rà soát, hoàn thiện các điều kiện về thiết kế, kỹ thuật, bảo đảm triển khai đúng tiến độ. Chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh thi công các hạng mục, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao trong năm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và Đoàn công tác nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án tại địa bàn xã Xuân Giang.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Huy Tuấn và Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại Km41+500, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình (cũ) theo phương thức đối tác công tư, trên địa bàn xã Xuân Giang. Tại đây các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo tình hình triển khai dự án: trong đó tập trung vào công tác GPMB trên địa bàn xã Xuân Giang; tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp với địa phương và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình (cũ) có chiều dài 60,9km, trong đó đoạn qua tỉnh Ninh Bình (đoạn qua tỉnh Nam Định cũ) dài 27,6km, qua tỉnh Hưng Yên dài 33,3km. Tuyến có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h, tổng mức đầu tư 19.784,55 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Liên danh GELEXIMCO, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2027, đưa vào khai thác năm 2028. UBND tỉnh Hưng Yên là cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án; tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm GPMB đoạn tuyến qua địa bàn dài 27,6km.

Dự án đã bàn giao mặt bằng được 27,45/27,6km (đạt 99,5%), chỉ còn vướng mắc khoảng 150m đất nông nghiệp của 3 hộ gia đình chưa bàn giao trên địa bàn xã Xuân Giang. UBND tỉnh đã có Công văn số 7692/UBND-VP4 ngày 28/10/2026 yêu cầu UBND xã Xuân Giang tập trung, khẩn trương hoàn thành công tác GPMB dự án trên địa bàn trước ngày 15/11/2026. Đến nay, xã Xuân Giang đang tiến hành vận động, thuyết phục 3 hộ dân trên di chuyển tài sản, vật nuôi trên đất. Đồng thời, xây dựng phương án cưỡng chế, giải tỏa để thực hiện dự án nếu các hộ không nhất trí ký bàn giao mặt bằng.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 để GPMB đoạn qua tỉnh Ninh Bình là 342,4 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân 262,807 tỷ đồng (đạt 76,8%).

Kiểm tra thực địa triển khai dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định và Thái Bình (cũ). Trong đó, cần khẩn trương giải quyết các vấn đề liên quan đến nguồn vật liệu cát xây dựng; nghiên cứu, xem xét hỗ trợ thăm dò trữ lượng, hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát theo quy định, bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và Đoàn công tác kiểm tra tình hình triển khai Dự án tại Km 41+500, địa bàn xã Xuân Giang.

Đối với công tác GPMB, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã Xuân Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với các hộ dân có đất bị thu hồi còn lại, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, không để ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu cần xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, có lộ trình và mốc tiến độ rõ ràng đối với từng hạng mục; chủ động khắc phục khó khăn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, bất cập, không vì chạy theo tiến độ mà xem nhẹ chất lượng công trình.

Công trường thi công cầu vượt đường 498C, đoạn qua xã Xuân Giang.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết; quyết tâm đưa các dự án về đích theo kế hoạch, sớm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh và khu vực.