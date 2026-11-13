Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn kiểm tra công tác tuyển quân năm 2027

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh thăm hỏi, động viên công dân trong độ tuổi đến khám sức khỏe thực hiện NVQS tại Bệnh viện Đa khoa Thành Nam.

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đại tá Vũ Văn Định, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Y tế và cấp ủy, chính quyền các địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc, kiểm tra tại Hội đồng khám sức khỏe khu vực số 17 (Bệnh viện Đa khoa Thành Nam).

Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác đã nghe đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan quân sự và lãnh đạo các bệnh viện báo cáo tình hình triển khai công tác tuyển quân, công tác chuẩn bị và tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027.

Theo báo cáo của Hội đồng khám sức khỏe khu vực số 17, Bệnh viện Đa khoa Thành Nam được phân công tổ chức khám sức khỏe NVQS cho 6 phường gồm: Nam Định, Thiên Trường, Đông A, Mỹ Lộc, Thành Nam và Trường Thi. Tổng số công dân dự kiến khám là 1.442 người, thời gian thực hiện từ ngày 12/11 đến ngày 21/11/2026. Bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, các chuyên khoa, trang thiết bị, vật tư y tế và hóa chất phục vụ khám tuyển, sắp xếp quy trình, dây chuyền khám khoa học, phối hợp với chính quyền, cơ quan quân sự và công an các phường bảo đảm các điều kiện phục vụ công dân đến khám.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn kiểm tra công tác khám sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, nghĩa vụ tham gia CAND tại Bệnh viện đa khoa Thành Nam.

Trong ngày 12/11, Bệnh viện đã tổ chức khám sức khỏe cho 75 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, bảo đảm các nội dung theo quy định. Từ ngày 13/11 đến ngày 21/11, Hội đồng tiếp tục tổ chức khám sức khỏe NVQS, đảm bảo thực hiện đúng quy trình chuyên môn, hướng dẫn của Hội đồng NVQS tỉnh và Sở Y tế, kịp thời thống kê, báo cáo kết quả, bảo đảm chất lượng khám tuyển.

Quang cảnh buổi kiểm tra tại Hội đồng khám sức khỏe khu vực số 03, Bệnh viện Đa khoa Lý Nhân.

Tại Hội đồng khám sức khỏe khu vực số 03, Bệnh viện Đa khoa Lý Nhân được giao tổ chức khám tuyển NVQS, nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027 cho công dân thuộc 7 xã: Bắc Lý, Lý Nhân, Nam Lý, Nam Xang, Nhân Hà, Trần Thương và Vĩnh Trụ. Bệnh viện đã chủ động tham mưu Sở Y tế đề nghị hỗ trợ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhất là các chuyên khoa mắt, tâm thần, da liễu, nhằm bảo đảm chất lượng khám tuyển. Cùng với việc xây dựng kế hoạch tổ chức khám từ ngày 10/11 đến ngày 20/11/2026, Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất và các điều kiện cần thiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng, tổ chức tập huấn chuyên môn theo quy định.

Tính đến hết ngày 12/11, đã tổ chức khám cho 356 công dân, trong đó có 62 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và 294 công dân khám tuyển NVQS. Kết quả có 129 công dân đạt sức khỏe loại 1, 2, 3, chiếm 36,2%; 227 công dân thuộc nhóm sức khỏe loại 4, 5, 6, chiếm 63,8%. Kết quả bước đầu là cơ sở để Hội đồng tiếp tục thực hiện các bước khám tuyển, phân loại, đánh giá, bảo đảm lựa chọn những công dân đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Hội đồng NVQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát huy vai trò cơ quan thường trực, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ trong tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Sở Y tế chỉ đạo các Hội đồng khám sức khỏe thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm kết luận khách quan, chính xác, công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Cấp ủy, chính quyền các xã, phường cần quản lý chặt chẽ nguồn công dân, bảo đảm quân số tham gia khám tuyển, chủ động nắm bắt tư tưởng, hoàn cảnh gia đình thanh niên, kịp thời tuyên truyền, vận động, giải quyết khó khăn phát sinh ngay từ cơ sở, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Đồng chí nhấn mạnh, các cấp, các ngành, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2027, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng quy định, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn tặng quà cho Hội đồng khám sức khỏe khu vực số 03 (Bệnh viện Đa khoa Lý Nhân).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn kiểm tra thực tế công tác khám sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS tại Hội đồng khám sức khỏe khu vực số 03 (Bệnh viện Đa khoa Lý Nhân).