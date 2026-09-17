Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn kiểm tra công tác phòng, chống, ứng phó mưa lũ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và Đoàn công tác kiểm tra Khu điều hành trung tâm Trạm bơm điện Cốc Thành (Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà).

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Theo báo cáo, từ ngày 14/9/2026 đến nay, trên địa bàn đơn vị phục vụ xảy ra đợt mưa lớn, kéo dài trên diện rộng và phân bố không đều. Tính từ ngày 14/9 đến 11h ngày 17/9, lượng mưa bình quân toàn hệ thống khoảng 252,6 mm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và Đoàn công tác làm việc với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà.

Mưa lớn liên tục trong nhiều ngày, làm lượng nước tích tụ trên đồng ruộng, khu dân cư và hệ thống kênh mương rất lớn. Do vậy, yêu cầu vận hành tiêu úng kéo dài trong những ngày tới nhằm mục tiêu rút ngắn tối đa thời gian lúa mùa bị ngập, hạn chế thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, duy trì mực nước hệ thống ở mức phù hợp để tiếp tục nhận nước từ mặt ruộng và kênh nội đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và Đoàn công tác kiểm tra tại Trạm bơm điện Cốc Thành (Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực tế tại Trạm bơm điện Cốc Thành (Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà). Trạm bơm có nhiệm vụ tiêu úng cho trên 24.600ha đất sản xuất nông nghiệp của 16 xã, phường khu vực phía nam tỉnh. Hiện Trạm bơm đang vận hành toàn bộ 7 tổ máy, với công suất 32.000 m3/ giờ/máy. Đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, bố trí cán bộ, công nhân viên ứng trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các tổ máy, hệ thống điện và các hạng mục công trình, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm công tác tiêu úng được duy trì thông suốt, an toàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và Đoàn công tác kiểm tra tại đập tràn Lạc Khoái, xã Gia Phong.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác tới kiểm tra thực tế tại đập tràn Lạc Khoái, xã Gia Phong.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn kiểm tra tại vùng lũ sông Hoàng Long.

Đoàn đã đến kiểm tra khu vực vùng lũ sông Hoàng Long. Tại đập tràn Lạc Khoái, hiện nay mực nước phía sông lúc 15 giờ ngày 17/9 đang ở mức 4,56 m, cao hơn báo động III là 0,65m, nước sông Hoàng Long tiếp tục dâng cao trong khi quy trình phải mở cửa xả tràn ở mức 5,3m. Với thôn Kênh Gà, xã Gia Viễn, nơi đang chịu ảnh hưởng của tình trạng mực nước trên các sông Hoàng Long tiếp tục lên cao. Theo số liệu lúc 13h ngày 17/9, mực nước sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế ở mức 4,55m, cao hơn báo động III là 0,55m; tại trạm Gián Khẩu ở mức 3,87m, cao hơn báo động III là 0,17m. Diễn biến mực nước đang ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Khu vực bị ảnh hưởng lũ tại xã Gia Viễn.

Đây là những điểm xung yếu cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống thiên tai năm 2026. Thôn Kênh Gà có khu dân cư nằm ngoài đê sông Hoàng Long, nơi có hơn 3.000 nhân khẩu với khoảng 600 hộ dân, nước lũ tràn vào nhà dân, khiến cuộc sống bị đảo lộn. Trước tình hình nước tiếp tục dâng, ngay trong thời điểm nguy hiểm, người dân đã chủ động di chuyển người, tài sản và những vật dụng thiết yếu lên vị trí cao; đồng thời hạn chế đi lại, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh. Các trường học trên địa bàn cũng tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên. Tại những khu vực bị ngập sâu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, công tác nắm tình hình, hỗ trợ người dân được chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng…

Qua kiểm tra thực tế và nắm bắt tình hình tại các địa phương, đơn vị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, ngập úng; chuẩn bị tốt các điều kiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, nắm chắc thông tin dự báo, cảnh báo để chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Các lực lượng duy trì chế độ ứng trực đúng quy định, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thiết bị, sẵn sàng xử lý các điểm sự cố phát sinh.

Các công ty Khai thác công trình thủy lợi vận hành hiệu quả hệ thống tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn công trình. Lưu ý việc tiêu thoát nước tại các khu, cụm công nghiệp, không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra. Ngành chức năng và các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn điện an toàn, ổn định cho các trạm bơm điện hoạt động. Chú trọng đến công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nắm được tình hình mưa lũ để có phương án chủ động ứng phó…

Đối với các xã Gia Phong, Gia Viễn và một số địa phương đang chịu ảnh hưởng lũ sông Hoàng Long, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, từ chiều đến đêm ngày 17/9 là thời điểm phải đặc biệt cảnh giác. Tinh thần là không được chủ quan dù chỉ một giờ. Ưu tiên số một là bảo vệ tính mạng nhân dân; nơi nào có nguy cơ thì chuẩn bị di chuyển dân ngay, đủ điều kiện phải di chuyển sớm, không chờ nước lên mới làm. Các trạm bơm phải vận hành tối đa, an toàn, liên hoàn; đê điều phải được tuần tra 24/24 giờ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm trực tiếp về địa bàn mình. Tỉnh sẽ kịp thời huy động thêm lực lượng, phương tiện, xử lý các tình huống; các địa phương phải nêu cao tinh thần chủ động, không được chậm trễ, chủ quan để xảy ra thiệt hại về người…