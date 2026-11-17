Đoàn kiểm tra Dự án xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477 trên địa bàn xã Gia Tường.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Thường trực Đảng ủy các xã, phường có dự án đi qua; đại diện các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát.

Đoàn đã kiểm tra Dự án xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477 (đoạn từ Km1+500 đến tuyến tránh Quốc lộ 12B xã Đồng Phong, huyện Nho Quan cũ); xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến ĐT.477C và Dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I).

Tại các điểm kiểm tra, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện từng dự án, kết quả giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân vốn và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra Dự án xây dựng cầu Hoàng Long trên địa bàn xã Gia Viễn.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, Dự án xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477; xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến ĐT.477C có tổng mức đầu tư 6.975 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2025-2029. Dự án được triển khai tại các xã Gia Vân, Đại Hoàng, Gia Viễn, Gia Hưng, Gia Tường, Gia Lâm, Phú Sơn, Nho Quan và Gia Phong.

Quy mô đầu tư gồm xây dựng mới kết hợp nâng cấp tuyến chính dài khoảng 22,37 km, điểm đầu tại Km1+500 tuyến ĐT.477, khu vực Nhà máy Xi măng The Vissai, điểm cuối kết nối Quốc lộ 12B; xây dựng mới cầu Hoàng Long và đường dẫn hai đầu cầu trên tuyến nhánh 1 dài khoảng 3 km, kết nối đê hữu sông Hoàng Long tại xã Gia Phong với tuyến ĐT.477 tại nút giao đường Bái Đính Ba Sao, xã Gia Viễn. Tuyến chính và tuyến nhánh 1 có quy mô đường cấp III đồng bằng, 4 làn xe. Tuyến nhánh 2 dài khoảng 2,6 km, kết nối Quốc lộ 12B với Bến xe Nho Quan, được nâng cấp, mở rộng theo quy mô đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe.

Thi công Dự án xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477 trên địa bàn xã Gia Tường.

Dự án khởi công ngày 16/9/2026. Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng khoảng 20/27,9 km, đạt khoảng 72%; trong đó, các xã Gia Lâm, Gia Hưng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Nhà thầu đang tổ chức 10 mũi thi công, gồm 8 mũi trên tuyến chính và 2 mũi tại cầu Hoàng Long. Khối lượng thi công ước đạt 102,5 tỷ đồng, bằng 2,28% giá trị hợp đồng. Kế hoạch vốn bố trí năm 2026, bao gồm vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian giải ngân, là hơn 1.878,7 tỷ đồng; đã giải ngân hơn 650,1 tỷ đồng, đạt 34,6%, phục vụ giải phóng mặt bằng và một số chi phí tư vấn xây dựng.

Về tiến độ thời gian tới, các địa phương đang tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp còn vướng mắc; di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; giải phóng mặt bằng đất ở có bố trí tái định cư và đất nghĩa trang. Dự án phấn đấu hoàn thành thi công trong quý III/2028.

Đoàn kiểm tra Dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I) vị trí tại phường Trung Sơn.

Đối với Dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I), chủ đầu tư báo cáo: Dự án có tổng mức đầu tư 6.939 tỷ đồng, gồm hơn 1.208 tỷ đồng ngân sách Trung ương và gần 5.731 tỷ đồng ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện năm 2025-2028.

Tuyến đường dài khoảng 32,366 km, đi qua các xã Bình Minh, Định Hóa, Lai Thành, Yên Mạc, Đồng Thái và các phường Trung Sơn, Tam Điệp; quy mô đường cấp II đồng bằng, 6-8 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, đoạn qua đô thị 60 km/giờ. Giai đoạn này, dự án đầu tư với tốc độ khai thác 80 km/giờ; đồng thời xây dựng các cầu, hệ thống an toàn giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh trên tuyến.

Thi công Dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I) vị trí tại phường Trung Sơn.

Dự án khởi công ngày 18/6/2026. Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng khoảng 27,5 km, đạt 85%; các xã Bình Minh, Đồng Thái đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Nhà thầu đang triển khai 7 mũi thi công, gồm 6 mũi thi công đường và 1 mũi thi công cầu. Khối lượng thực hiện ước đạt 500 tỷ đồng, bằng 10,8% giá trị hợp đồng.

Kế hoạch vốn năm 2026, bao gồm vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian giải ngân, là hơn 3.791,5 tỷ đồng; đã giải ngân hơn 3.205,6 tỷ đồng, đạt 84,5%. Khối lượng giải phóng mặt bằng còn lại chủ yếu liên quan đến di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật và bồi thường, hỗ trợ đất ở có bố trí tái định cư. Theo kế hoạch, các địa phương phấn đấu hoàn thành di dời công trình hạ tầng kỹ thuật trước ngày 31/12/2026, hoàn thành giải phóng mặt bằng đất ở trước ngày 28/2/2027. Chủ đầu tư phấn đấu thi công vượt tiến độ ít nhất khoảng 3 tháng.

Tại các điểm kiểm tra, đại diện các nhà thầu báo cáo những khó khăn về nguồn vật liệu phục vụ thi công, đề nghị tỉnh và các sở, ngành quan tâm tháo gỡ để bảo đảm tiến độ triển khai hai dự án.

Đoàn kiểm tra Dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (giai đoạn I) vị trí tại xã Yên Mạc.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của hai dự án trong hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những khó khăn về mặt bằng và nguồn vật liệu, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí yêu cầu ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường có dự án đi qua tập trung chỉ đạo giải quyết phần diện tích còn vướng mắc theo từng mốc tiến độ; khẩn trương hoàn thành các khu tái định cư để bố trí chỗ ở cho người dân, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Việc xây dựng khu tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và giải phóng mặt bằng cần được phối hợp thực hiện, đáp ứng yêu cầu triển khai các hạng mục của dự án.

Về nguồn vật liệu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án phối hợp với các nhà thầu rà soát, xác định nhu cầu vật liệu theo tiến độ thi công; đăng ký nhu cầu, nghiên cứu đề xuất phương án khai thác mỏ theo cơ chế đặc thù phục vụ dự án. Các sở, ngành chủ động vào cuộc, phối hợp đánh giá trữ lượng, khả năng khai thác và cung ứng của các mỏ, nhất là các mỏ cát trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở chủ động nguồn cung. Đồng thời, rà soát, tận dụng nguồn vật liệu tại các mỏ đã được cấp phép; nghiên cứu phương án thăm dò, đánh giá trữ lượng, nâng công suất khai thác để đáp ứng nhu cầu thực tế. Các phương án cung ứng vật liệu phải gắn với kế hoạch thi công của từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu.

Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện chủ động tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; các nhà thầu chủ động triển khai giải pháp thi công phù hợp với điều kiện mặt bằng và nguồn vật liệu, tổ chức các mũi thi công hợp lý, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành hai dự án.