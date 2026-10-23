Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn khảo sát và làm việc về tình hình phát triển ngành công nghiệp đóng tàu trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác của tỉnh khảo sát thực tế tình hình ngành công nghiệp đóng tàu tại xã Xuân Trường.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, toàn tỉnh hiện có 79 dự án và cơ sở đóng tàu, phân bố tập trung dọc theo các tuyến sông lớn, gồm: Sông Ninh Cơ, sông Đáy, sông Hồng và sông Đào. Trong đó có 57 cơ sở đã đi vào hoạt động, 2 dự án đang triển khai, 13 dự án chưa thực hiện và 7 dự án đã dừng hoạt động. Về quy mô, có 30 cơ sở tải trọng dưới 1.000 DWT; 21 cơ sở từ 1.000 đến 3.000 DWT và 28 cơ sở từ 3.000 DWT trở lên. Ngành đóng tàu của tỉnh tập trung chủ yếu vào các dòng sà lan tự hành, tàu chở hàng khô, tàu sông pha biển (SB) và dịch vụ sửa chữa tàu cá, tàu du lịch tại các khu vực ven biển Hải Thịnh, Giao Ninh, tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 1.300 - 1.500 lao động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn cùng Đoàn công tác của tỉnh khảo sát cơ sở đóng tàu tại xã Xuân Trường.

Mặc dù có nhiều tiềm năng và năng lực đóng mới tàu vỏ thép trọng tải lớn lên tới 25.000 DWT, tuy nhiên, ngành đóng tàu tại các địa phương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn: Hiện tượng bồi lắng tự nhiên tại cửa sông Ninh Cơ, sông Đáy ảnh hưởng đến luồng ra, vào và năng lực hạ thủy tàu lớn. Phần lớn cơ sở nằm ngoài đê, gặp vướng mắc về hành lang bảo vệ đê điều và tiềm ẩn nguy cơ về môi trường. Tỉnh vẫn chưa hình thành cụm công nghiệp chuyên ngành đóng tàu tập trung có hạ tầng đồng bộ. Đội ngũ các doanh nghiệp chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, khó tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn; thiếu hụt lao động kỹ thuật cao như thợ hàn có chứng chỉ, kỹ sư thiết kế. Một số cơ sở còn vướng mắc về thủ tục pháp lý đất đai, đầu tư và quy hoạch.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc về phát triển ngành công nghiệp đóng tàu tại xã Xuân Trường.

Tại xã Xuân Trường, lĩnh vực đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy từ lâu đã trở thành ngành kinh tế truyền thống trọng điểm của địa phương, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách và tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 15 đến 20 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khảo sát tình hình phát triển công nghiệp đóng tàu tại xã Nghĩa Sơn.

Trên địa bàn xã Nghĩa Sơn hiện có 14 dự án và cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy đang hoạt động với tổng diện tích sử dụng hơn 210.700 m² tập trung tại bãi sông ngoài đê tả Ninh Cơ. Nhiều doanh nghiệp đã khẳng định năng lực kỹ thuật vượt trội, đầu tư hạ tầng bài bản và duy trì sản xuất ổn định. Toàn xã có 14 bến, bãi đóng tàu đang hoạt động (chia đều 7 bến ven sông Đáy và 7 bến ven sông Ninh Cơ). Đang triển khai đóng mới 73 chiếc và sửa chữa 3 phương tiện thủy nội địa. Các tàu đóng mới có trọng tải từ 1.500 đến 4.500 tấn, giá trị mỗi tàu ước tính từ 13 đến 40 tỷ đồng với thời gian thi công khoảng 12 tháng.

Trung bình mỗi năm, giá trị sản xuất của ngành đóng tàu tại Nghĩa Sơn đạt khoảng 1.900 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 700 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân ổn định từ 650.000 - 700.000 đồng/người/ngày công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn phát biểu chỉ đạo tại điểm khảo sát phát triển công nghiệp đóng tàu tại xã Nghĩa Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra thực địa tại địa bàn xã Xuân Trường và xã Nghĩa Sơn. Sau khi khảo sát thực địa tại các địa phương và một số doanh nghiệp sửa chữa, đóng mới tàu thủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn mong muốn được nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp sửa chữa, đóng mới tàu sông, tàu biển. Trên cơ sở đó, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng của tỉnh tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách và có giải pháp căn cơ nhằm giải quyết triệt để vấn đề, tạo động lực thúc đẩy ngành công nghiệp đóng tàu thủy của tỉnh phát triển bền vững.

Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên môn, người lao động, bảo đảm đáp ứng yêu cầu sản xuất mới. Chủ động bảo đảm sản xuất an toàn, hiệu quả và quan tâm đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Qua đó, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người lao động trên địa bàn và thúc đẩy kinh tế của các địa phương phát triển.