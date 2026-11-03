Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn dự sinh hoạt Chi bộ phố Ninh Khánh 5

Các đại biểu dự sinh hoạt.

Chi bộ phố Ninh Khánh 5 hiện có 209 đảng viên, trong đó 159 đảng viên đang tham gia sinh hoạt, 50 đảng viên được miễn, tạm miễn sinh hoạt.

Thời gian qua, Chi bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định, không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

Đảng viên Chi bộ phố Ninh Khánh 5 phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp với tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, gắn công tác xây dựng Đảng với giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống nhân dân.

Nổi bật, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phát huy hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ dân phố triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức bầu Tổ trưởng tổ dân phố, thành viên Ban Thanh tra nhân dân bảo đảm dân chủ, đúng quy định. Kết quả, có 635/691 hộ tham gia bỏ phiếu bầu Tổ trưởng tổ dân phố, đạt tỷ lệ 91,89%.

Chi bộ quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và chăm lo đời sống nhân dân. Tổ dân phố đã phối hợp với các cơ quan chức năng thay mới bóng đèn đường, cắt tỉa cây xanh dọc hai bên đường Trần Quốc Toản, góp phần bảo đảm cảnh quan đô thị và an toàn giao thông. Phối hợp với Công an phường rà soát, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục cấp thẻ căn cước, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa bàn dân cư.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã thông tin đến đảng viên về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và định hướng thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh đang tập trung triển khai các nhiệm vụ đột phá về phát triển công nghiệp công nghệ cao, du lịch di sản, hoàn thiện hạ tầng kết nối và đẩy mạnh chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo kế hoạch đề ra. Trong định hướng phát triển chung đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị phường Hoa Lư tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế đặc thù về lịch sử, văn hóa, di sản và du lịch, phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ du lịch, tạo thêm sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời, quan tâm nâng cấp hạ tầng, tăng cường quản lý đô thị, xây dựng phường Hoa Lư văn minh.

Nhấn mạnh vai trò của tổ chức đảng ở địa bàn dân cư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Chi bộ phố Ninh Khánh 5 tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung vào những vấn đề thuộc trách nhiệm của chi bộ và những nội dung đảng viên, nhân dân quan tâm. Trong thảo luận cần phát huy dân chủ, thẳng thắn, khi ban hành nghị quyết phải xác định rõ việc, rõ người phụ trách, rõ thời gian thực hiện và kiểm điểm kết quả ở kỳ sinh hoạt tiếp theo.

Đồng chí cũng lưu ý Chi bộ phát huy vai trò, kinh nghiệm, uy tín của đội ngũ đảng viên, nhất là những đảng viên cao tuổi, đồng thời đề cao trách nhiệm của đảng viên đang công tác trong việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo quy định.

Đối với phong trào “Bình dân học vụ số”, đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục triển khai thực chất, phối hợp với các đoàn thể và lực lượng hỗ trợ ở cơ sở hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số thiết yếu; quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và những hộ còn khó khăn về thiết bị, kỹ năng, bảo đảm người dân tiếp cận công nghệ số thuận tiện, an toàn. Trong tháng 11, phối hợp tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lồng ghép vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao đổi làm rõ một số kiến nghị của đảng viên tại buổi sinh hoạt. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, UBND phường phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, đồng thời thông tin kịp thời cho chi bộ và nhân dân về kết quả, tiến độ giải quyết.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu cùng đảng viên Chi bộ phố Ninh Khánh 5 chụp ảnh lưu niệm.