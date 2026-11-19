Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các đại biểu dự buổi thăm, chúc mừng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn trân trọng gửi tới các đồng chí đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo; các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên toàn ngành lời thăm hỏi ân cần, sự tri ân sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo; sự tận tâm, bền bỉ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành; góp phần giữ vững sự ổn định của hệ thống giáo dục sau sắp xếp, bảo đảm hoạt động dạy và học, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một khâu đột phá; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 30/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đặt ra những định hướng quan trọng cho phát triển giáo dục. Đối với Ninh Bình, đầu tư cho giáo dục là chuẩn bị nền tảng nhân lực để phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và gìn giữ các giá trị văn hóa, di sản của quê hương.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ: Chăm lo cơ hội học tập và điều kiện học tập cho học sinh. Sở cần chủ động tham mưu giải pháp đáp ứng nhu cầu vào lớp 10 THPT năm học 2027-2028, gắn với chuẩn trường lớp, giáo viên và nguồn lực; đồng thời nhìn xa hơn để thực hiện các mục tiêu phổ cập giáo dục THPT và tương đương.

Ngành Giáo dục và các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của trường học sau sắp xếp, quan tâm đầy đủ đến các phân hiệu, điểm trường, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và những nơi điều kiện giáo dục còn hạn chế. Kết quả sắp xếp cần được thể hiện ở công việc quản lý tốt hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, học sinh được học tập an toàn và có lợi hơn.

Chăm lo đội ngũ nhà giáo bằng những công việc thiết thực; thường xuyên lắng nghe tâm tư của thầy cô, đáp ứng thời gian tham mưu giải quyết khó khăn về đội ngũ, chế độ, điều kiện làm việc và nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn. Quan tâm những người chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp; khuyến khích, bảo vệ sự sáng tạo có trách nhiệm trong quá trình học tập.

Trong phạm vi quản lý, cần giảm các hồ sơ, báo cáo và hoạt động thi đua hình thức, dành thêm thời gian cho giáo viên chuẩn bị bài, hỗ trợ học sinh. Sự tôn vinh nghề giáo cần được tiếp nối bằng môi trường làm việc để thầy cô yên tâm cống hiến, giữ được niềm vui với nghề.

Nâng cao chất lượng giáo dục gắn với sự tiến bộ của từng học sinh; tiếp tục phát huy thế mạnh giáo dục mũi nhọn, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Mỗi nhà trường cần giúp đỡ học sinh phát triển năng lực riêng, biết tự học, biết đặt câu hỏi và có ý chí vượt khó; coi trọng đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống. Chăm lo sức khỏe tinh thần, văn hóa đọc và môi trường học đường có kỷ cương, có tình thương; để học sinh được lắng nghe, được hướng dẫn, cha mẹ tin tưởng khi gửi con đến trường. Phát triển ngoại ngữ, năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải giúp học sinh học tốt hơn, suy nghĩ độc lập và sử dụng thông tin có trách nhiệm.

Quan tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường; giúp người học quý lao động, tự tin với nghề nghiệp chân chính. Đào tạo phải gắn kết với nhu cầu phát triển của tỉnh và mở ra khả năng học tập suốt đời cho mọi người.

Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, sát thực tiễn; cùng đơn vị lựa chọn, phát huy kinh nghiệm tốt của các địa phương trước hợp nhất. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở phải làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn chuyên môn và phối hợp với xã, phường để giải quyết vấn đề cho nhà trường. Khai thác tốt dữ liệu đã có, đơn giản hóa cách thức xử lý công việc, nâng cao hiệu quả phục vụ giáo viên, học sinh. Mỗi kiến nghị chính đáng của cơ sở cần được lắng nghe và theo dõi khi có giải pháp định hướng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời xem xét, giải quyết khó khăn về đội ngũ, trường lớp và nguồn lực theo thẩm quyền. Chăm lo giáo dục là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng chí tin tưởng rằng, với truyền thống hiếu học của quê hương và sự tận tâm của đội ngũ, ngành Giáo dục Ninh Bình sẽ tiếp tục phát triển vững chắc, đáp ứng niềm tin của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu.

Thay mặt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động trong toàn ngành, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã luôn dành cho ngành Giáo dục những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt và những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm. Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng tiếp thu đầy đủ và nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh; phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, đổi mới, chủ động, quyết liệt và nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tham mưu cũng như chỉ đạo, điều hành; nỗ lực không ngừng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến rõ nét về phát triển bền vững của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo.

Với mạch nguồn truyền thống hiếu học lâu đời, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và ý chí đồng lòng của toàn ngành, ngành Giáo dục Ninh Bình sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, vững chắc, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân trong tỉnh.