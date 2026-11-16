Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 11/2026

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên tiếp công dân - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp công dân Cao Xuân Chính, ở xã Tuyên Bình, với các nội dung vụ việc liên quan đến tình hình ô nhiễm môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường tại khu vực hồ chức Đập Bẹ, xã Tuyên Bình; tình hình an ninh trật tự ở địa phương; vấn đến về vụ việc chặt phá vườn rừng mà công dân cho là trên phần đất của gia đình.

Công dân tham gia phiên tiếp dân của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh: T.Đ

Trên tinh thần dân chủ, tôn trọng, lắng nghe đầy đủ ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có những chỉ đạo cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm giải quyết vụ việc. Trong đó, đối với vấn đề ô nhiễm môi trường và nguy cơ ô nhiễm môi trường, đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập đoàn để kiểm tra thực tế tại xã Tuyên Bình, sớm có báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Quang cảnh phiên tiếp công dân của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh: T.Đ

Đối với vụ việc chặt phá vườn rừng trên phần đất được cho là của gia đình công dân Cao Xuân Chính, đồng chí giao Ban Nội chính Tỉnh ủy-cơ quan thường trực tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy-đôn đốc Đảng ủy xã Tuyên Bình khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với các ban, ngành, đơn vị liên quan - Ảnh: T.Đ

Sau phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy-cơ quan thường trực tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy và các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban, ngành, đơn vị liên quan đổi mới phương thức tiếp công dân theo hướng thiết thực, hiệu quả - Ảnh: T.Đ

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao đổi và có những định hướng cụ thể để các ban, ngành, cơ quan nghiên cứu, đổi mới phương thức tiếp công dân theo hướng cụ thể, thiết thực, đúng quy định, nhằm giải quyết hiệu quả, dứt đểm những kiến nghị, phản ánh của công dân từ cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tránh khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.

Đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: T.Đ