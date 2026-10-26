Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra Cảng cá Nhật Lệ - Ảnh: Q.V

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đã đến kiểm tra Cảng cá Nhật Lệ, thăm và động viên bà con ngư dân. Cảng cá Nhật Lệ là cảng cá loại II, đã được công bố cảng cá chỉ định cho tàu cá hoạt động ở vùng khơi trở ra cập cảng, tổng chiều dài cầu cảng là 150m, với lượng hàng thủy sản qua cảng là 25.000 tấn/năm, chiều dài tàu cá lớn nhất có thể cập cảng 30m.

Tuy nhiên hiện nay, luồng cửa sông Nhật Lệ bị bồi lắng, cạn, ảnh hưởng đến hoạt động ra, vào cảng của tàu cá. Bên cạnh đó, hệ thống kết cấu hạ tầng cảng chưa được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là còn thiếu sân bãi và đường giao thông nội bộ, ảnh hưởng đến năng lực bốc dỡ, vận chuyển thủy sản, tổ chức hoạt động khai thác cảng và việc bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên ngư dân - Ảnh: Q.V

Thăm hỏi, động viên bà con ngư dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nghe báo cáo, nắm bắt tình hình đánh bắt thủy hải sản, việc tuân thủ các quy định về khai thác thủy hải sản.

Đồng chí mong muốn bà con ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, tuân thủ các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nghe báo cáo về hành trình khai thác thủy sản của chủ tàu cá - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nghe báo về việc kiểm soát tàu cá - Ảnh: Q.V

Các sở, ngành chức năng tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của bà con ngư dân để trình cấp có thẩm quyền xem xét; đồng thời nghiên cứu bố trí cán bộ phối hợp giải quyết thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngư dân xuất bến, bảo đảm các quy định của pháp luật.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà động viên bà con ngư dân - Ảnh: Q.V

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đã đến thăm dự án nuôi ốc hương trong nhà của Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn xúc tiến đầu tư TM tại xã Vĩnh Hoàng với tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 2ha. Kinh phí đầu tư vận hành dự án khoảng 22,8 tỉ đồng, được đưa vào hoạt động từ tháng 5/2026. Sản lượng dự kiến hằng năm khoảng 70 tấn ốc hương thương phẩm.

Đoàn công tác thăm dự án nuôi ốc hương trong nhà tại xã Vĩnh Hoàng - Ảnh: Q.V

Đại diện doanh nghiệp cho biết, chi phí đầu tư và vận hành mô hình khá lớn, vì vậy, đề xuất tỉnh có chính sách, cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với các mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao, tuần hoàn, khép kín, bảo vệ môi trường cũng như hình thành chuỗi bao tiêu sản phẩm.

Sản lượng dự kiến hằng năm của mô hình khoảng 70 tấn ốc hương thương phẩm - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà động viên người lao động tại Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn xúc tiến đầu tư TM - Ảnh: Q.V

Ghi nhận và đánh giá cao mô hình này, nhất là việc doanh nghiệp đã mạnh dạn áp dụng quy trình nuôi hiện đại tuần hoàn, khép kín, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương, ngoài việc hỗ trợ kinh phí, cần nghiên cứu để hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất, từ lựa chọn con giống, quản lý môi trường nước, kiểm soát dịch bệnh đến thu hoạch, tiêu thụ; đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến bao tiêu sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao, bền vững.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã đến thăm mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Thương mại-Xây dựng tổng hợp Hoàng Văn tại xã Lệ Ninh.

Mô hình có diện tích khoảng 10ha hiện đang nuôi 120.000 con gà đẻ trứng và 60.000 con gà giống. Dự kiến trong thời gian tới sẽ nâng quy mô của trang trại lên 500.000 con gà đẻ trứng và 300.000 con gà giống.

Đoàn công tác thăm mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Thương mại-Xây dựng tổng hợp Hoàng Văn - Ảnh: Q.V

Bên cạnh những cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao thời gian qua, đại diện doanh nghiệp mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư tuyến giao thông khu vực triển khai các mô hình, dự án nhằm bảo đảm việc vận chuyển thức ăn cũng như tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi hơn.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao hiệu quả của mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng ứng dụng công nghệ cao - Ảnh: Q.V

Đánh giá cao mô hình chăn nuôi tuần hoàn, khép kín của doanh nghiệp, đặc biệt là hệ thống xử lý chất thải hiện đại, toàn bộ chất thải chăn nuôi được chế biến thành phân bón vi sinh chất lượng cao và ứng dụng hệ thống tự động hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để mô hình ngày càng phát triển; đồng thời giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đối với kiến nghị của doanh nghiệp nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích, hướng đến sự phát triển bền vững của địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà, động viên người lao động Công ty TNHH Thương mại-Xây dựng tổng hợp Hoàng Văn - Ảnh: Q.V