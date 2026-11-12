Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham gia tuần tra song phương biên giới Việt Nam-Lào

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và đồng chí Bun Chôm Ụ-Bôn Pạ Sợt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt cùng lực lượng tuần tra chụp ảnh lưu niệm tại mốc quốc giới 604 - Ảnh: X.P

Tham dự về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và cấp ủy, chính quyền xã Lao Bảo.

Về phía tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt có các đồng chí: Bun Chôm Ụ-Bôn Pạ Sợt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt; Thong Sảy Xay Nhạ Vông Khăm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện nghi thức tô son cột mốc 605 - Ảnh: X.P

Theo đó, đoàn công tác hai bên đã tiến hành kiểm tra đường biên giới, mốc quốc giới 604; 605 thuộc khu vực biên giới giữa xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị và khu vực Đen-sạ-vẳn, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt. Đồng thời, tìm hiểu công trình kè chống sạt lở bảo vệ mốc quốc giới 606, một trong những công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ sự ổn định lâu dài của mốc quốc giới và đường biên giới.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức chào mốc quốc giới 605 - Ảnh: X.P

Quá trình tuần tra, kiểm tra được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định đối ngoại, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Hai bên đã tiến hành kiểm tra thực địa đường biên giới, hệ thống cột mốc, dấu hiệu mốc giới, đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, các hiệp định, quy chế về quản lý, bảo vệ biên giới.

Đoàn công tác hai bên gặp gỡ chào báo cáo và quán triệt nội dung tuần tra - Ảnh: X.P

Tiếp nối các hoạt động trên đất liền, đoàn công tác hai bên tổ chức tuần tra đoạn biên giới trên sông Sê Pôn, từ khu vực Chốt 18 đến Chốt 25. Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng hai bên phối hợp quan sát, nắm tình hình đường biên giới, các khu vực dân cư, bến sông và những vị trí cần tăng cường quản lý.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt kiểm tra hiện trạng mốc quốc giới - Ảnh: X.P

Kết quả tuần tra, kiểm tra cho thấy, hệ thống cột mốc, khu vực biên giới ổn định, nguyên trạng; an ninh trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới được giữ vững. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và đồng chí Bun Chôm Ụ-Bôn Pạ Sợt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt đã thực hiện nghi thức tô son cột mốc quốc giới thể hiện sự tôn nghiêm, gìn giữ và khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng.

Sau hoạt động tuần tra song phương, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị và Bộ CHQS tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt đã tiến hành hội nghị trao đổi, ký biên bản tuần tra song phương nhằm tăng cường sự tin cậy, đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng vũ trang và Nhân dân hai bên biên giới Việt Nam-Lào.

Đoàn công tác hai bên tuần tra trên sông Sê Pôn - Ảnh: X.P

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị bày tỏ sự vui mừng khi được trực tiếp kiểm tra đường biên giới, các mốc quốc giới 604, 605, 606, tô son cột mốc và tham dự hoạt động tuần tra song phương trên sông Sê Pôn, đồng thời khẳng định, đây là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt, sự tin cậy và hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Trị và Sạ-vẳn-na-khệt.

Nhấn mạnh vai trò cửa ngõ quan trọng của cặp cửa khẩu Lao Bảo-Đen-sa-vẳn trên Hành lang kinh tế Đông-Tây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Quảng Trị xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với giữ vững quốc phòng-an ninh và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt trao đổi, ký biên bản tuần tra song phương - Ảnh: X.P

Nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị trao đổi thêm một số nội dung cụ thể, trong đó tập trung vào việc tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo quản lý và bảo vệ biên giới trên cơ sở thực hiện nghiêm các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam-Lào, nhất là Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền năm 2016.

Chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi và kiểm soát chặt chẽ hoạt động qua lại của cư dân hai bên. Cùng với đó, tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật mỗi nước và các thỏa thuận về biên giới, không tiếp tay cho hoạt động vận chuyển hàng lậu.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị tặng quà lưu niệm cho tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt - Ảnh: X.P

Đồng chí Bun Chôm Ụ-Bôn Pạ Sợt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt tặng quà lưu niệm tỉnh Quảng Trị - Ảnh: X.P

Phối hợp nghiên cứu quy hoạch, phát triển hệ thống cửa khẩu và hạ tầng kết nối trên tuyến sông Sê Pôn; cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác về khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với xây dựng Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung.

Đặc biệt, ứng dụng trọng tâm nền tảng công nghệ số vào việc xây dựng thí điểm cửa khẩu kiểu mẫu, cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh Lao Bảo-Đen-sa-vẳn trên nền tảng mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” đã được áp dụng tại cặp cửa khẩu này, nhằm đồng bộ hóa quy trình kiểm soát, giảm thiểu thời gian chờ đợi và thông quan xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đề nghị các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Biên phòng, Công an và Quân sự hai bên tiếp tục siết chặt kỷ cương, phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng quà lưu niệm tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt - Ảnh: X.P

Đồng chí Thong Sảy Xay Nhạ Vông Khăm, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt tặng quà lưu niệm tỉnh Quảng Trị - Ảnh: X.P

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng trị một lần nữa khẳng định, hoạt động tuần tra thực địa và hội nghị trao đổi lần này mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Qua đó, trực tiếp nắm bắt những thuận lợi cũng như khó khăn, "điểm nghẽn" tại vành đai biên giới. Từ đó, có đủ cơ sở thực tiễn để cùng hoạch định những quyết sách đúng đắn, sát thực và kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, phát huy tối đa lợi thế của hai địa phương.

Đồng chí đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tặng quà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt - Ảnh: X.P

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt tặng quà lưu niệm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị - Ảnh: X.P

Ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng vũ trang hai tỉnh, đặc biệt là Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị và Bộ CHQS tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ chính trị được giao để góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào nói chung, giữa hai tỉnh Quảng Trị và Sạ-vẳn-na-khệt nói riêng "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Đoàn công tác hai bên chụp ảnh lưu niệm tại mốc quốc giới 604 - Ảnh: X.P

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cũng trân trọng gửi lời mời đến đồng chí Bun Chôm Ụ-Bôn Pạ Sợt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt và các thành viên đoàn công tác đến thăm, làm việc với tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh và các đơn vị đã trao quà, chụp ảnh lưu niệm.