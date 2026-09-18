Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ; các đồng chí Bí thư và Thường trực các tỉnh, thành ủy: Thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Nghệ An, Huế và Cà Mau.

Về phía tỉnh Quảng Trị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú trao các quyết định; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận quyết định.

Phát biểu chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, tất cả các đồng chí đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, kinh qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp và đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các đồng chí nhận quyết định tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệm vụ được phân công; không ngừng học tập, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ ở các cơ quan mới đến và các cấp thống nhất chỉ đạo nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy phải khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, tình hình cán bộ; duy trì và phát huy tốt hơn nữa, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận chỉ đạo của Trung ương, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các nhiệm vụ chính trị.

Các đồng chí Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng tập thể lãnh đạo Ban phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội và các lĩnh vực tuyên giáo; nhất là chủ động, tích cực tham mưu định hướng xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, các giải pháp lớn quan trọng về kinh tế-xã hội, định hướng chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, xuất bản và báo chí...