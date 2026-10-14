Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với xã Chiềng Lao

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác làm việc với xã Chiềng Lao.

Tại cuộc họp, lãnh đạo xã Chiềng Lao đã báo cáo kết của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Xã Chiềng Lao được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Chiềng Lao, Nậm Giôn và Hua Trai. Phát huy tiềm năng, lợi thế từng vùng, xã tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi hàng hóa, xây dựng chuỗi nông sản sạch; phát triển du lịch lòng hồ gắn với du lịch cộng đồng và đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn. Hiện nay xã có trên 700 ha cây ăn quả và sơn tra; gần 400 lồng cá, sản lượng hơn 730 tấn/năm; quản lý, bảo vệ hơn 15.577 ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 43,45% và chăm sóc 33,1 ha rừng trồng. Thu ngân sách đạt 8,68 tỷ đồng, bằng 111% dự toán tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công trên 13,4 tỷ đồng, đạt 84,2% kế hoạch.

Lãnh đạo xã Chiềng Lao phát biểu tại cuộc làm việc.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, kịp thời. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai có hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác quốc phòng được củng cố, duy trì.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả xã Chiềng Lao đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đề cao trí tuệ tập thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong phát triển nông nghiệp, xã tiếp tục hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đổi mới tư duy sản xuất, mạnh dạn thí điểm các mô hình kinh tế mới, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn. Về triển khai các dự án, xã tập trung hoàn thành 100% các dự án đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định; chủ động đồng hành, phối hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án. Đồng thời, tăng cường đôn đốc, giám sát các nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ, sớm đưa các dự án vào hoạt động, tạo ra sản phẩm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Cùng với đó, quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm cơ sở vật chất và chất lượng bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh bán trú; đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục thực hiện các chủ trương của Trung ương, Chính phủ về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là công tác phòng, chống ma túy. Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà xã Chiềng Lao.