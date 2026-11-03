Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Tập đoàn Alphanam

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Quang Long, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu đặt vấn đề tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Phát biểu đặt vấn đề tại buổi làm việc, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau khi hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội và dư địa phát triển mới, với nhiều tiềm năng, lợi thế để tạo đột phá. Tỉnh xác định thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, có uy tín và thương hiệu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu.

Chia sẻ về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng lớn của khu vực, tập trung thu hút các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Đối với lĩnh vực công nghiệp, Quảng Trị đang rà soát, khai thác tối đa tiềm năng các khu công nghiệp, KTT, cùng nguồn tài nguyên khoáng sản và quỹ đất phục vụ phát triển công nghiệp, vật liệu xây dựng.

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Ở lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Đối với du lịch, Quảng Trị hướng đến xây dựng thương hiệu du lịch chất lượng cao, đẳng cấp, khai thác hài hòa giá trị cảnh quan thiên nhiên, hệ thống hang động đặc sắc với chiều sâu văn hóa, lịch sử cách mạng.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn, từ những trao đổi ban đầu tại buổi làm việc, hai bên sẽ sớm có những bước hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Alphanam phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Alphanam đã báo cáo về các lĩnh vực mà đơn vị mong muốn nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh trên các lĩnh vực, gồm: Du lịch; nhà ở xã hội; nhà ở thương mại, khu đô thị; khách sạn, resort, nghỉ dưỡng và hạ tầng khu công nghiệp; đồng thời, mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành quan tâm, tạo điều kiện để Tập đoàn sớm được khảo sát, triển khai các dự án.

Đồng chí Phạm Quang Long, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Trên cơ sở đề xuất của đại diện Tập đoàn Alphanam, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành đã giới thiệu với nhà đầu tư các địa điểm dự kiến triển khai các dự án khu đô thị kết hợp nhà ở xã hội, khách sạn, nghỉ dưỡng, hạ tầng khu công nghiệp…

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận các ý kiến đề xuất của đại diện Tập đoàn Alphanam, đồng thời giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan phối hợp , tạo điều kiện để đơn vị tìm hiểu, khảo sát các dự án mong muốn đầu tư tại tỉnh.