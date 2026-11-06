Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với đảng ủy 4 phường

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chủ trì buổi làm việc với đảng ủy 4 phường

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác số 1; Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Đông Kinh; Phan Hồng Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài Chính; các thành viên của Tổ công tác số 1; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo đảng ủy, UBND 4 phường.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao theo thông báo kết luận tại các buổi làm việc trước đó của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tập trung vào một số nội dung như: tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án; công tác quản lý nhà ở xã hội; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quản lý trật tự đô thị…

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Đông Kinh làm rõ tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn

Lãnh đạo Đảng ủy phường Lương Văn Tri báo cáo một số nội dung liên quan tại buổi làm việc

Theo đó, trong 10 tháng đầu năm 2026, các phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác thu ngân sách, đầu tư công, quản lý đô thị, quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính, vệ sinh môi trường và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được các phường quyết liệt triển khai, đạt nhiều chuyển biến tích cực. Đơn cử, đối với dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, công tác giải phóng mặt bằng phần tuyến chính trên địa bàn các phường có dự án đi qua đã hoàn thành 100%. Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn (hạng mục: sân vận động trung tâm, nhà thi đấu đa năng) đã hoàn thành đo đạc, kiểm đếm 207 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức, diện tích 28,66/28,7 ha, đạt 99,8%; đã chi trả cho 99/130 hộ, với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng, diện tích bàn giao 15,38 ha…

Lãnh đạo Đảng ủy phường Tam Thanh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại buổi làm việc

Lãnh đạo phường Kỳ Lừa báo cáo một số nội dung liên quan tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc, lãnh đạo các phường cũng báo cáo về một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như: tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; cơ sở vật chất, nhân lực tại một số lĩnh vực còn thiếu; việc rà soát, phân loại công trình trong phạm vi quy hoạch giao thông, vỉa hè chưa được lượng hóa đầy đủ; hồ sơ đất đai có nguồn gốc phức tạp, tồn tại qua nhiều thời kỳ; thiếu quỹ đất tái định cư…

Đồng thời, lãnh đạo các phường cũng đã nêu một số kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác số 1 phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài Chính phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ công tác số 1, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan; đồng thời định hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các phường.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền 4 phường trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền các phường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong đó, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các phường cần quan tâm hơn nữa đến công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến phố văn minh, xanh, sạch, đẹp; chú trọng thu gom, xử lý rác thải đúng thời gian, giữ gìn vệ sinh môi trường, không để tình trạng rác thải tập kết kéo dài, gây mất mỹ quan đô thị...

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, đồng chí yêu cầu các phường tiếp tục tập trung thực hiện, chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giải quyết dứt điểm những nội dung thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, cần khẩn trương rà soát, xây dựng phương án bố trí tái định cư phù hợp, bảo đảm quyền lợi và tạo sự đồng thuận của người dân, đáp ứng tiến độ triển khai các dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các phường nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.