Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm khu vực biên giới

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án Trường nội trú tiểu học và THCS Dân Hóa - Ảnh: X.P

Trường nội trú tiểu học và THCS Dân Hóa có quy mô diện tích theo quy hoạch khoảng 11,3ha, diện tích sử dụng đất dự án 10,05ha. Dự kiến, trong giai đoạn đầu tư này sẽ phục vụ khoảng 910 học sinh (định hướng đến năm 2030 phục vụ khoảng gần 1.500 học sinh).

Dự án bao gồm các hạng mục: Khối hành chính; khối nội trú; khối nhà lớp học; khối nhà học bộ môn; nhà đa năng; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng kế hoạch vốn bố trí hơn 285 tỉ đồng, giá trị lũy kế giải ngân đến nay đạt hơn 188 tỉ đồng, tương đương khoảng 66,2% kế hoạch vốn.

Dự án Trường nội trú tiểu học và THCS Dân Hóa hiện đạt khoảng 80% khối lượng - Ảnh: X.P

Riêng gói thầu xây lắp và thiết bị được bàn giao mặt bằng thi công ngày 30/11/2025, dự kiến hoàn thành ngày 30/10/2026, giá trị hợp đồng hơn 236 tỉ đồng. Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng, tổng thể tiến độ dự án đang chậm so với kế hoạch được phê duyệt.

Sau khi kiểm tra hiện trường, tiến độ thi công các hạng mục, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, quá trình triển khai thi công công trình thời gian qua gặp nhiều khó khăn khách quan. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố khách quan cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác khảo sát, tổ chức thi công và dự báo tình huống phát sinh. Đối với một công trình có tính chất đặc biệt, liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục và an sinh xã hội, đây là tiến độ rất chậm. Vì vậy, phải nhìn nhận rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành dự án.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị hoàn thành công trình trước mốc 30/10/2026 - Ảnh: X.P

Để hoàn thành 20% khối lượng công việc còn lại, bảo đảm đến ngày 30/10 là mốc phải hoàn thành công trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị phải tập trung cao nhất, chủ động nhân lực, máy móc, vật tư và tổ chức thi công tổng lực.

Đơn vị thi công và chủ đầu tư phải xây dựng ngay kế hoạch thi công cụ thể từng ngày, xác định rõ từng phần việc, khối lượng, nhân lực, máy móc và người chịu trách nhiệm.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tặng quà động viên đơn vị thi công - Ảnh: X.P

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt lưu ý, tiến độ thi công phải đi đôi với chất lượng công trình. Qua thực tế triển khai, cần rút kinh nghiệm trong việc lựa chọn nhà thầu. Đơn vị thi công phải có đủ năng lực chủ động về con người, máy móc, phương tiện và phương án tổ chức thi công để trong thời gian tới, việc khởi công 11 trường nội trú liên cấp trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra.

Chiều cùng ngày, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm cho người có công với cách mạng tại xã Tuyên Lâm. Toàn xã có 102 hộ thuộc diện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Hiện đã 13 hộ đã có quyết định hỗ trợ xây mới, trong đó 10 nhà đã khởi công xây dựng.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy động viên, thăm hỏi gia đình chính sách tại xã Tuyên Lâm - Ảnh: X.P

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định, an toàn mà còn tạo động lực để các gia đình yên tâm lao động, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục bám sát tiến độ từng công trình, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức của cộng đồng để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, bảo đảm chất lượng công trình, hoàn thành và bàn giao nhà cho người dân đúng tiến độ, để các hộ sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tặng quà gia đình ông Lê Trường Tâm tại xã Tuyên Lâm - Ảnh: X.P

Dịp này, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình ông Lê Trường Lâm, gia đình chính sách thuộc diện hỗ trợ xây mới nhà ở tại thôn Thanh Hóa, xã Tuyên Lâm.