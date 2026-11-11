Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực tế tiến độ triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu xem xét phương án lắp đặt các hạng mục để triển khai cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Trong chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra thực tế tình hình triển khai các dự án: khu vực đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá, nhà làm việc liên ngành, mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089; mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa và dự án đầu tư xây dựng cửa khẩu thông minh khu vực mốc 1119 - 1120.

Tại các điểm kiểm tra, đại diện các đơn vị liên quan, nhà thầu thi công… đã báo cáo nhanh tình hình, tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách thuộc đề án cũng như báo cáo dự kiến phương án vận hành thử nghiệm phương tiện tự hành (IGV) tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 (đoạn tuyến 50m từ Km0) thuộc Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Cụ thể, đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước như: Dự án mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119 - 1120 từ 6 làn xe lên 14 làn xe đã hoàn thành thi công đào nền đường, đào khuôn đường, móng cấp phối đá dăm…; khối lượng thi công ước đạt 82,7% giá trị hợp đồng.

Dự án mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2 - 1089 từ 4 làn xe lên 8 làn xe đã hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng, khối lượng thi công đạt 26%; Dự án nhà làm việc liên ngành tại khu vực đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2 - 1089, khối lượng xây lắp đạt 34,54%.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án xem xét phương án vận hành thử nghiệm xe IGV tại khu vực mốc 1119 - 1120

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, các nhà đầu tư đã và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng và các hạng mục kỹ thuật, công nghệ phục vụ vận hành cửa khẩu thông minh.

Đối với phương án vận hành thử nghiệm thông quan xe IGV tại khu vực mốc 1119 - 1120, hiện Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đang xây dựng phương án, sơ đồ vận hành để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước khi thực hiện vận hành thí điểm.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy xem xét phối cảnh tòa nhà điều hành cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, phát biểu chỉ đạo tại các điểm kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ đầu tư các dự án tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện các dự án, công việc thuộc đề án.

Trong đó, đối với Dự án mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa và Dự án nhà làm việc liên ngành tại khu vực mốc 1088/2 - 1089, chủ đầu tư 2 dự án cần tăng cường máy móc và thiết bị để đảm bảo tiến độ thi công theo đúng cam kết với tỉnh. Riêng Dự án nhà làm việc liên ngành tại khu vực mốc 1088/2 - 1089, chủ đầu tư dự án cần xem xét lại một số hạng mục để phù hợp với địa hình, địa thế của khu vực cửa khẩu, đồng thời đảm bảo hiệu quả triển khai các nhiệm vụ của lực lượng liên ngành khi đưa vào hoạt động.

Đối với Dự án mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119 - 1120, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải nhanh chóng hoàn thành các hạng mục liên quan để sớm đưa vào vận hành theo đúng kế hoạch.

Về phương án vận hành thử nghiệm thông quan xe AGV/IGV tại khu vực mốc 1119 - 1120 thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (đoạn tuyến 50m từ Km0), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện chi tiết phương án vận hành thử nghiệm; xác định rõ doanh nghiệp tham gia, các khoản chi phí (nâng hạ container, nhân công, dịch vụ công nghệ...) và phương thức xử lý những tình huống phát sinh khi vận hành thử nghiệm.