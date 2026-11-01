Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, nắm tình hình khu vực chuẩn bị khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên

Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Tài Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, hai xã Mường Bang, Mường Cơi và nhà đầu tư dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên.

Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư tại Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 30/8/2026. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 27.870 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.200 MW, triển khai trong 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ quý I/2027 đến năm 2030, công suất 900 MW; giai đoạn 2 từ quý I/2031 đến năm 2032, công suất 300 MW. Khi vận hành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 1,5 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Dự án sử dụng trên 425 ha đất, trong đó trên 414 ha tại xã Mường Bang, 10,3 ha tại xã Mường Cơi; đồng thời bố trí 15 ha đất tái định cư tại bản Lằn, xã Mường Bang. Hiện nay, các sở, ngành của tỉnh và chính quyền địa phương đang phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng và đánh giá tác động môi trường. UBND xã Mường Bang đã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch chung của xã đến năm 2045. Chủ đầu tư đã trình Cục Điện lực, Bộ Công Thương báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên.

Về giải phóng mặt bằng, xã Mường Bang đã hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản, cây trồng của 70 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức, với tổng diện tích khoảng 70,8 ha thuộc giai đoạn 1 và khu vực phục vụ lễ khởi công. Người dân các bản Chiềng Manh, Nguồn, Tường Lang, Lằn đều đồng thuận với chủ trương triển khai dự án.

Công tác chuẩn bị lễ khởi công đang được các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư phối hợp thực hiện theo kế hoạch. UBND xã Mường Bang đã khảo sát tuyến đường vào khu vực tổ chức lễ khởi công, dự kiến mặt đường rộng 10 - 12 m; đồng thời chuẩn bị bãi đỗ xe, hệ thống cấp nước, vệ sinh môi trường và phương án bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với nhà đầu tư Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên.

UBND tỉnh tiếp tục đề nghị Bộ Công Thương sớm hoàn thành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường, rà soát các điều kiện về đất đai, lâm nghiệp và bàn giao mặt bằng. UBND xã Mường Bang có trách nhiệm xác minh, thống nhất số liệu đo đạc, thu hồi đất; phối hợp với xã Mường Cơi triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Mô hình Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Đông Phù Yên kết hợp với du lịch sinh thái.

Phát biểu tại cuộc kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền hai xã Mường Bang, Mường Cơi và nhà đầu tư trong việc chủ động triển khai các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên có ý nghĩa chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tích trữ điện vào giờ thấp điểm để phát điện vào giờ cao điểm, giảm áp lực huy động các nguồn điện có chi phí cao, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực lòng hồ và các địa phương lân cận. Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, rà soát kỹ từng phần việc, chuẩn bị tốt các điều kiện để lễ khởi công diễn ra trang trọng, an toàn và thành công.