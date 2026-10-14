Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra Dự án điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sơn La

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nắm tình hình, kiểm tra công tác triển khai đầu tư xây dựng Dự án Điện mặt trời nổi lòng hồ Thủy điện Sơn La.

Dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 17/4/2026, do Công ty cổ phần Năng lượng Bắc Phương làm chủ đầu tư. Dự án có công suất thiết kế 800 MW, tương đương khoảng 1.000 MWp; hệ thống lưu trữ năng lượng có công suất bằng khoảng 10% công suất lắp đặt, thời gian lưu trữ 2 giờ; sản lượng điện bình quân dự kiến hơn 1.250 triệu kWh/năm. Tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước khoảng 1.200 ha.

Đến ngày 10/10/2026, dự án đã giải ngân khoảng 20 tỷ đồng, dự kiến đến ngày 31/12/2026 giải ngân hơn 300 tỷ đồng. Nhà đầu tư đã hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất; lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền thẩm định. Về công tác giải phóng mặt bằng, đã hoàn thành đo đạc, cắm mốc, kiểm đếm, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 11,3 ha. Đồng thời, hoàn thành hồ sơ tham vấn đánh giá tác động môi trường trên cổng thông tin điện tử và thỏa thuận tĩnh không; đang hoàn thiện các thủ tục thỏa thuận đầu mối, hướng tuyến, giao thông...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác tặng quà đơn vị thi công Dự án Điện mặt trời nổi lòng hồ Thủy điện Sơn La.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực, chủ động của doanh nghiệp trong triển khai dự án; đồng thời đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp cụ thể, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư công trình.