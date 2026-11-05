Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình tu bổ di tích Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ dự án Đầu tư xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh: Q.V

Dự án Đầu tư xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được xây dựng tại xã Trường Ninh, có tổng diện tích trên 14.055m², gồm khu vực mở rộng nhà thờ hiện hữu, diện tích trên 2.700m²; khu vực bãi đỗ xe và các hạng mục công trình phụ trợ khác, diện tích trên 7.200m² và phần diện tích bổ sung cần thiết để hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật chung, diện tích trên 4.100m².

Khối lượng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đến nay đạt khoảng 45% - Ảnh: Q.V

Công trình được bàn giao mặt bằng thi công đợt 1 từ ngày 20/3/2026, khối lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 45%. Tuy nhiên, tiến độ thi công một số hạng mục công trình còn chậm so với yêu cầu.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công - Ảnh: Q.V

Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án trước ngày 8/1/2027. Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan chú trọng hoàn thiện cảnh quan, hệ thống điện chiếu sáng; chính quyền địa phương quan tâm, phối hợp và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - Ảnh: Q.V

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị lịch sử quốc gia “Các địa điểm liên quan đến Dinh chúa Nguyễn Hoàng (1558-1626)” - Ảnh: Q.V

Cũng trong sáng nay, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị lịch sử quốc gia “Các địa điểm liên quan đến Dinh chúa Nguyễn Hoàng (1558-1626)”.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và đơn vị tư vấn nghiên cứu, bổ sung và hoàn chỉnh thiết kế chung - Ảnh: Q.V

Sau khi nghe đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh, đơn vị tư vấn báo cáo dự kiến các phương án kiến trúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và đơn vị tư vấn nghiên cứu, bổ sung và hoàn chỉnh thiết kế chung nhằm phát huy giá trị di tích, phục vụ cho việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy dâng hương tại Đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ (xã Ái Tử) - Ảnh: Q.V

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã dâng hương tại Đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ (xã Ái Tử).