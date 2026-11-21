Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới - Ảnh: T.Đ

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới; đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới cùng tham gia buổi kiểm tra thực địa - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã kiểm tra dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài tại phường Đồng Hới do Công ty TNHH Sơn Hải Riverside làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 36,8ha, tổng vốn đầu tư 2.200 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2018-2029. Hiện nay, dự án đang thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, phần thân nhà ở thương mại với khối lượng thực hiện đạt khoảng 30%-40%, diện tích hoàn thành giải phóng mặt bằng là 27,1ha.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án - Ảnh: T.Đ

Tuy nhiên, hiện còn khoảng 9,7ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, gồm khu vực Cảng cá Nhật Lệ và 8 hộ dân dọc Quốc lộ 1. Việc di dời tài sản, các cơ sở hoạt động tại cảng cá cùng với những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tuyến kè bờ Tây sông Nhật Lệ đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Bên cạnh đó, việc thi công trên diện tích đã bàn giao còn chậm. Doanh nghiệp cũng chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất, còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chậm nộp, ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn và tiến độ thực hiện dự án.

Dự án Khu đô thị Nam Cầu Dài đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 27,1ha - Ảnh: T.Đ

Sau khi kiểm tra thực địa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung phối hợp, quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị, không để những tồn tại kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải hoàn thành giải phóng mặt bằng còn lại của dự án trước ngày 31/12/2026 - Ảnh: T.Đ

Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả trong đầu tư và khai thác các hạng mục, góp phần tạo diện mạo đô thị hiện đại, thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31/12/2026, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; phấn đấu khởi công khối khách sạn thuộc dự án vào ngày 2/9/2027.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra dự án Khách sạn 4 sao Sài Gòn-Hà Nội, phường Đồng Hới - Ảnh: T.Đ

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra dự án Khách sạn 4 sao Sài Gòn-Hà Nội, nằm trên đường Trương Pháp, phường Đồng Hới, do Công ty TNHH thương mại dịch vụ Cát Biển Quảng Bình làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 4.652m2, tổng vốn đầu tư 147 tỉ đồng. Theo tiến độ được duyệt, dự án phải hoàn thành trong năm 2021, tuy nhiên, đến nay công trình chỉ mới xây dựng phần thô đến tầng 2 và đang tạm dừng thi công.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc dự án chậm tiến độ không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn ảnh hưởng đến bộ mặt du lịch của tỉnh- Ảnh: T.Đ

Dự án Khách sạn 4 sao Sài Gòn-Hà Nội chậm tiến độ nhiều năm, hiện đang thi công dang dở - Ảnh: T.Đ

Nhà đầu tư chưa thu xếp được vốn để tiếp tục thực hiện dự án và nợ tiền thuê đất. Cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện kê biên tài sản của dự án để đưa ra đấu giá theo bản án và đề nghị của phía ngân hàng nhưng đến nay đấu giá chưa thành công.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị Sở Tài chính rà soát lại toàn bộ các dự án dọc tuyến đường Trương Pháp, phường Đồng Hới - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Tài chính rà soát toàn bộ các dự án dọc tuyến đường Trương Pháp, phân loại cụ thể từng dự án, đánh giá rõ khả năng triển khai để có phương án xử lý phù hợp. Đối với những dự án có khả năng thực hiện, cần đôn đốc, yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần quan tâm đến việc chỉnh trang cảnh quan, diện mạo của tuyến đường du lịch Trương Pháp, phường Đồng Hới - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những dự án không còn khả năng triển khai thì nghiên cứu, xem xét phương án thu hồi theo quy định - Ảnh: T.Đ

Đối với những dự án không còn khả năng triển khai, cần nghiên cứu, xem xét phương án thu hồi theo quy định, tránh kéo dài tình trạng dự án chậm tiến độ, gây lãng phí nguồn lực. Đồng chí cũng lưu ý, cần quan tâm đến công tác chỉnh trang cảnh quan toàn tuyến Trương Pháp, tạo diện mạo khang trang, đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng không gian đô thị và xây dựng hình ảnh du lịch Đồng Hới.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án Khu đô thị phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn, phường Đồng Thuận - Ảnh: T.Đ

Đoàn công tác tiếp tục kiểm tra thực địa dự án Khu đô thị phía Tây Nam đường Lý Thánh Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn tại phường Đồng Thuận, do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích hơn 10ha, tổng vốn đầu tư 500 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trước tháng 6/2027.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý công tác giải phóng phần mặt bằng còn lại của dự án phải đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu - Ảnh: T.Đ

Đến nay, dự án đạt khoảng 95% khối lượng thi công, tuy nhiên vẫn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại điểm đấu nối với Quốc lộ 1. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Quá trình thực hiện cần nghiên cứu phương án bảo đảm hài hòa lợi ích, đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý chủ đầu tư cần tạo điểm nhấn cho không gian của khu đô thị mới - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra thực tế các căn hộ của dự án khu đô thị - Ảnh: T.Đ

Căn hộ thuộc dự án Khu đô thị ở phường Đồng Thuận đang được hoàn thiện - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện dự án, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, đồng bộ, hiện đại và tạo động lực phát triển khu vực.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, khảo sát thực địa vị trí nghiên cứu kêu gọi đầu tư Khu vui chơi giải trí tại phường Đồng Hới - Ảnh: T.Đ

Trưa cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra, khảo sát thực địa vị trí nghiên cứu kêu gọi đầu tư Khu vui chơi giải trí tại phường Đồng Hới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, sau khi tỉnh thống nhất lựa chọn địa điểm, nhà đầu tư phải khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế chi tiết dự án.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện phương án thiết kế chi tiết của dự án - Ảnh: T.Đ

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, kiểm tra khảo sát thực địa vị trí nghiên cứu kêu gọi đầu tư Khu vui chơi giải trí tại phường Đồng Hới - Ảnh: T.Đ

Phấn đấu hoàn thành và bàn giao công trình cho tỉnh trước Tết Nguyên đán theo hình thức xã hội hóa, góp phần tạo thêm không gian vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và bổ sung sản phẩm, điểm nhấn phục vụ phát triển du lịch Đồng Hới.