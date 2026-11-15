Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Yên Khánh B

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo: Đảng uỷ UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng Tỉnh ủy; xã Yên Khánh; các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường...

Các đại biểu dự chương trình.

Trường Cấp 3B Yên Khánh được thành lập tại điểm trường thuộc xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh cũ (nay là phường Đông Hoa Lư) vào tháng 7/1966, giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Từ ngày đầu thành lập đến nay trường đã 3 lần đổi tên: Cấp 3B Yên Khánh (1966), Tam Điệp C (năm 1969); PTTH Yên Khánh B (năm 1994). Từ 2004 chính thức mang tên Trường THPT Yên Khánh B.

Thầy giáo Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trình bày diễn văn kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

Cùng sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, các cựu học sinh, công sức lao động của thầy và trò, trường từng bước thay đổi về cơ sở vật chất.

Đến nay nhà trường đã có 36 phòng học cao tầng kiên cố, 2 phòng máy tính, 8 phòng thực hành, thư viện đạt mức độ II, cùng đầy đủ phòng chức năng, nhà đa năng, sân chơi bãi tập phục vụ tốt nhất cho việc dạy và học. Từ quy mô 7 lớp ban đầu, năm học 2026-2027, nhà trường có 34 lớp học với 1.457 học sinh, 83 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tiết mục văn nghệ của Câu lạc bộ nghệ thuật nhà trường chào mừng lễ kỷ niệm.

Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng cao. Tỷ lệ thi tốt nghiệp hàng năm đạt 99-100%, tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng đạt trên 70%, số lượng học sinh được nhận phần thưởng từ quỹ Khuyến học, Khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh, quỹ Khuyến học Vũ Duy Thanh với số lượng ngày một tăng.

Từ mái trường này, đã có hơn 20.000 học sinh trưởng thành. Nhiều cựu học sinh đã trở thành những nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, lãnh đạo địa phương, nhà khoa học, doanh nhân thành đạt, những người lính cầm súng bảo vệ biên cương, hay những người lao động thầm lặng góp sức xây dựng quê hương...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh đã biểu dương những thành tích và đóng góp đáng trân trọng của Trường THPT Yên Khánh B trong suốt 60 năm qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Với truyền thống 60 năm, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo và sự đồng hành của gia đình, xã hội, Trường THPT Yên Khánh B có những bước phát triển, đào tạo thêm nhiều thế hệ học sinh có tri thức, nhân cách và khát vọng cống hiến, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh: Đất nước đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, mỗi nhà trường cần có những chuyển biến thực chất trong dạy học, quản lý và chăm lo cho người học.

Đồng thời, khát vọng phát triển của Ninh Bình đòi hỏi những thế hệ trẻ có tri thức, có nhân cách, có khả năng sáng tạo và thích ứng với sự thay đổi. Nền tảng ấy phải được vun đắp từ mỗi nhà trường, mỗi lớp học, qua chất lượng từng giờ dạy và sự tiến bộ của từng học sinh.

Với truyền thống đã có, mong rằng Trường THPT Yên Khánh B tiếp tục vươn lên, đóng góp thiết thực vào việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho quê hương, đất nước. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, tập thể sư phạm đoàn kết, vững mạnh; giữ vững kỷ cương và tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động.

Quan tâm bồi dưỡng lý tưởng, tạo nguồn phát triển Đảng trong giáo viên và học sinh ưu tú. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường. Chú trọng giáo dục đạo đức, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và kỹ năng sống. Làm tốt công tác hướng nghiệp, giúp học sinh hiểu mình, hiểu nghề, lựa chọn con đường học tập, lao động phù hợp và có cơ hội phát triển.

Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá. Khuyến khích thầy cô tự học, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau nâng cao chuyên môn. Đổi mới cần giúp thầy dạy tốt hơn, trò học chủ động hơn, tránh chạy theo hình thức. Xây dựng môi trường học đường an toàn, nhân văn...

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ nhà giáo của Trường THPT Yên Khánh B và đội ngũ nhà giáo toàn tỉnh. Mong các thầy cô tiếp tục giữ lòng yêu nghề, thương học trò và mong gia đình, xã hội luôn thấu hiểu, tôn trọng, đồng hành để thầy cô làm tốt sứ mệnh của mình.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh trao Bằng khen cho tập thể nhà trường.

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh đã trao Bằng khen cho tập thể Trường THPT Yên Khánh B vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhiều tập thể, cá nhân của nhà trường có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng giấy khen nhân dịp này.

Thầy giáo Nguyễn Chí Thanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa tri ân các Nhà giáo nguyên là lãnh đạo nhà trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các thế hệ thầy, cô giáo nhà trường.