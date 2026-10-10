Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh: Đồng hành và tạo đà cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Woodsland.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ và đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang. Đây là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến gỗ và ván công nghiệp. Hiện công ty có 2 sản phẩm đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác thăm dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang.

Năm 2025, doanh thu công ty đạt trên 2.284 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách trên 32,7 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, sản xuất đạt tiến độ tương đối tích cực: doanh thu đạt 81% kế hoạch năm, công ty đã nộp ngân sách nhà nước 51,9 tỷ đồng, tương đương 86,50% kế hoạch năm. Công ty duy trì việc làm cho bình quân 3.273 lao động, với mức thu nhập bình quân khoảng 10,8 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang.

Doanh nghiệp đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn nguyên liệu hợp pháp, ổn định; kết nối thông tin tuyển dụng, đào tạo và cung ứng lao động; đồng thời duy trì cơ chế đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Woodsland Tuyên Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Chúc mừng, trò chuyện với lãnh đạo, công nhân của đơn vị, Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh ghi nhận những đóng góp của công ty trong giải quyết việc làm, an sinh xã hội. Đồng chí bày tỏ ấn tượng với những kết quả sản xuất và kinh doanh công ty đạt được trong thời gian qua, nhất là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế của công ty và việc xây dựng mô hình nhà máy xanh, sạch, bảo vệ môi trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác thăm, chúc mừng Công ty Điện lực Tuyên Quang.

Đồng chí khẳng định, Tuyên Quang luôn đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, chủ động nhận diện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng, an toàn và thuận lợi. Đồng chí mong muốn doanh nghiệp phát huy, khai thác được những lợi thế, dư địa sẵn có của tỉnh như nguồn nhân lực, điều kiện địa lý, đất rừng trồng, xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, đóng góp vào tăng trưởng của địa phương. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng với các thị trường khó tính, chăm lo cho người lao động cả về vật chất và đời sống tinh thần, phát triển thương hiệu doanh nghiệp mạnh, mang tầm quốc gia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác thăm, chúc mừng Công ty Điện lực Tuyên Quang.

Tại công ty Điện lực Tuyên Quang, Bí thư Tỉnh uỷ chúc mừng những kết quả công ty đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, Điện lực Tuyên Quang đã luôn đảm bảo nguồn điện để cung cấp cho nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, các sự kiện kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng quan trọng của tỉnh. Đồng thời, thực hiện hiệu quả việc đưa điện lưới quốc gia đến người dân đạt tỷ lệ 99,20%. Đơn vị cũng làm tốt công tác an sinh xã hội. Đồng chí đề nghị, ngành điện với vai trò quan trọng trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội, do đó, Điện lực Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của mình. Trong đó, quan trọng nhất là đảm bảo đủ điện cho đời sống nhân dân và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng tỉ lệ người dân được sử dụng điện lưới quốc gia.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Tuyên Quang phát biểu tại buổi làm việc.