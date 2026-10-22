Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần làm tốt việc phát hiện, ngăn ngừa từ sớm, từ xa

Quang cảnh phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh.

Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Theo báo cáo tại phiên họp, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh và cơ quan Thường trực là Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng thời ban hành chương trình công tác năm và chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh trong 10 tháng đầu năm 2026.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh điều tra, giải quyết các vụ án, kiểm soát quyền lực, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và tuyên truyền; tích cực xử lý các dự án chậm tiến độ, các công trình dôi dư sau sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Trung Triều - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Đối với công tác thanh tra, trong kỳ báo cáo, cơ quan thanh tra đã triển khai 92 cuộc thanh tra tại 214 cơ quan, đơn vị và ban hành 51 kết luận. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng giá trị trên 32 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi hơn 20 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, trong đó đã thu hồi trên 18 tỷ đồng.

Về công tác thanh tra chuyên đề, đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 402/583 dự án được thanh tra, rà soát. Về số nhà đất dôi dư, toàn tỉnh có 604 cơ sở, đến nay hoàn thành phương án đưa vào khai thác, sử dụng đối với 581 cơ sở (đạt trên 96%).

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Trong kỳ báo cáo đã xử lý, giải quyết 20 vụ với 62 bị can, bị cáo về tham nhũng, chức vụ; trong đó khởi tố mới 8 vụ với 19 bị can.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại: công tác giám sát thường xuyên chưa đạt hiệu quả cao; việc theo dõi tiến độ tại một số cơ sở chưa đồng đều; công tác phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm còn hạn chế. Đồng chí cũng lưu ý tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn tiềm ẩn ở một số ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải quán triệt phương châm chủ động phát hiện, ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Cụ thể, Đảng ủy UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính trên cơ sở bám sát mục tiêu, chỉ tiêu do Chính phủ giao và các kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với một số dự án khai thác khoáng sản và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; triển khai công tác xác minh tài sản, thu nhập năm 2026.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hoàn thiện các báo cáo liên quan đến việc giải quyết chế độ, chính sách; rà soát công tác tổ chức, cán bộ; đưa một số vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi. Đồng thời, tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Ủy ban MTTQ và đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên các phương tiện thông tin đại chúng.