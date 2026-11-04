Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt tại Chi bộ khối 9, phường Tam Thanh

Cùng dự buổi sinh hoạt có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh và lãnh đạo phường Tam Thanh.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11 tại Chi bộ khối 9, phường Tam Thanh

Các đại biểu và đảng viên dự sinh hoạt chi bộ

Chi bộ khối 9 hiện có 121 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, Chi ủy đã thông tin đến các đảng viên một số văn bản mới của Trung ương và của tỉnh; tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh; đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11.

Đồng chí Bí thư Chi bộ, Khối trưởng khối 9 quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh và thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh đến đảng viên

Trong tháng 10, chi bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện trên các mặt, các lĩnh vực của khối phố, cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chi bộ đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, quy định mới của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy phường; triển khai cập nhật thông tin đảng viên trên Sổ tay đảng viên điện tử, hướng dẫn thực hiện thu, nộp đảng phí trên hệ thống trực tuyến.

Trong tháng, chi bộ tổ chức hoạt động về nguồn tại Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông (Hà Nội). Đồng thời, hoàn thành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hoàn thiện hồ sơ bình xét gia đình văn hóa, khối phố văn hóa năm 2026.

Đảng viên Chi bộ khối 9 phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đảng viên đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11. Các ý kiến tập trung vào công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ tổ chức ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư; triển khai các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện; bảo tồn, phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch; đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề; hỗ trợ đảng viên cao tuổi tiếp cận, sử dụng các nền tảng số và công tác giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư...

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt của Chi bộ khối 9; đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức tham gia thảo luận của các đảng viên trong chi bộ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Chi bộ tiếp tục bám sát phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 đã đề ra; chú trọng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong các phong trào tại khu dân cư, chú trọng công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Cấp ủy, chính quyền phường Tam Thanh cần quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, bảo đảm hành lang an toàn giao thông và chủ động chuẩn bị các điều kiện, phương án chỉnh trang đô thị và chăm lo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán năm 2027.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tiến độ triển khai một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, phường. Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên Chi bộ và Nhân dân khối 9 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, ủng hộ các chủ trương, dự án, góp phần xây dựng đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.